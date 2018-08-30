傳中國製電池未達標 通用在陸生產電動車時程被迫延後

美國通用汽車 (GM) 亟欲開拓中國電動車市場，但據傳當地合作廠商生產的電池，在進行內部測試時，未達性能及安全標準，導致通用電動車生產時程，被迫延後。

根據《華爾街日報》報導，通用汽車原計畫 9 月開始生產插電式混合動力版電動車「Buick Velite 6」，但知情人士稱，合作廠商 A123 Systems 提供的電池，於測試時，未能達到通用汽車設定的標準。

上述情況使通用在中國市場生產電動車的時程，被迫延後。

通用汽車發言人拒對此事發表評論，但仍強調，2020 年在中國推出 10 款電動車的計畫，並未改變。

總部位於美國密西根州的 A123 Systems，於 2013 年，被中國汽車零組件商萬向集團收購，目前於杭州經營 1 間電池工廠，供應相關產品。

通用汽車原打算採用南韓 LG 化學生產的電池，但 2016 年，中國政府要求，汽車生產商使用的電池，皆須來自「獲得批准」的供應商，而這些廠商，都是中國公司。

報導稱，雖然通用被視為美國電動車市場的領導廠商，但此一優勢，卻不見得能使其成功攻占中國市場。

電池諮詢機構 LIB-X Consulting 總裁 Thomas Barrera 認為，對於中國製造的電池品質，消費者仍有疑慮。

Barrera 說，中國製電池的吸引力，在於價格便宜，但這些產品在上市前，不見得都有通過品質檢測。