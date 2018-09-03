李小加：說說「橋」上那點事

港交所(00388-HK)行政總裁李小加，今天於李小加網誌發表文章，講述互聯互通的最新進展情況。節錄如下:

大家都知道，我們的主業之一是「修橋」——互聯互通的大橋。今天咱們就來說說橋上那點事。

過去這幾年，我們與內地交易所在監管機構的大力支持下修建了三座互聯互通的大橋——滬港通、深港通和債券通，為中國資本市場的改革與開放打開了新的大門。由於有了這三座安全、穩健和便利的大橋，國際資本市場開始了全面擁抱中國資本市場的新里程。

今年5月31日，MSCI新興市場指數首次開始以滬深港通為基礎納入A股。上週五，MSCI新興市場指數實施了納入A股的第二步，把現有A股的納入因數從2.5%提高至5%。另一國際指數公司富時羅素也有望在9月將A股納入旗艦指數。債券市場方面，彭博巴克萊債券指數明年4月預計也會以債券通為基礎納入內地債券。

近年來，資金由主動投資（專業基金經理負責挑選投資標的）向追蹤國際指數的被動投資遷徙已經是全球金融市場的一大趨勢。一個市場或者一家公司的股票是否被納入國際指數，直接決定了它能吸引多大規模的資金投入。儘管國內證券市場的規模已經位居世界前列，但它與海外市場之間的江河之隔還需堅實可靠、運作順暢的大橋方能連通。滬港通、深港通和債券通這三座大橋促成了內地股票和債券被納入國際主要指數。

我們這些日子一直在盡最大的努力完善這些配套設施，儘管工程浩大，工作繁瑣，未來還有很多工作要做，但令人欣慰的是，我們的工作已經取得了不少進展。

首先，為了消除海外機構投資者使用滬股通和深股通的顧慮，我們推動了內地監管機構取消滬港通和深港通總額度及上調每日額度，這直接掃除了國際主要指數納入A股的最大障礙。我們還推出了特別獨立戶口（SPSA）服務，在這種模式下，機構投資者毋需在下單前將需要交易的A股從託管商轉移至經紀商，只要在交易達成後把有關證券從SPSA轉移至指定的經紀賬戶即可。今年8月，上海證券交易所引入了國際通行的收盤集合競價，海外公募基金尤其是指數型基金可以更加方便地追蹤指數投資A股。9月17日，香港交易所將推出滬深港通北向交易投資者識別碼，以提升香港與內地跨境市場監察效率，更好地維護市場的公平與透明……

有市場人士研究測算，自今年5月MSCI新興市場指數實施納入A股第一步以來，已經帶動320億美元的海外指數基金流入內地A股市場。隨著越來越多的國際指數納入A股，我們相信未來將會有更多海外資金投資內地市場，A股會越來越國際化。

在中國人民銀行的大力支持下，去年7月1日開通的債券通大橋最近也傳來不少好消息。不久前，債券通機制進行了升級，全面實施貨銀兩訖（又稱券款對付，就是「一手交錢，一手交貨」）的結算模式。上周，債券通進一步優化，推出了交易分倉功能，國務院還宣布暫免徵收境外機構投資境內債券市場的稅收。這三大好消息已經完全掃除了國際債券指數納入內地債券的所有障礙，可以預見，明年4月，彭博巴克萊債券指數將會順利納入內地債券。

債券通的交易分倉功能又是什麼意思呢？就是一個境外資產管理人在下單前可以指定把一筆大的交易分配給旗下的多個產品賬戶，可以大大提升交易效率。比如一個海外基金公司下面管理了10隻基金，這10隻基金都有購買內地債券的興趣，如果分開去買的話每隻基金的資金量太小，一是不一定買得到，二是可能買不到很好的價格，三是帶來公司內部大量重複的中後台管理工作和成本。有了交易分倉這個功能，這個基金公司就可以通過債券通一次性批發購買10億的內地債券，並在下單前設定好分配給這10個子基金的額度，那麼債券成交後就會自動分配到這10隻基金的賬戶上，是不是很簡單？

正是因為有了這些好消息，互聯互通大橋的魅力將會不斷提升，內地市場的開放可以在防範金融風險的前提下不斷提速。在修橋的過程中，香港不僅收獲了新的流動性，也為推動內地市場與海外市場的融合及人民幣與國際化做出了應有的貢獻，再一次證明了自己連接中國與世界的實力，鞏固了國際金融中心的地位！

未來，我們還會繼續努力修橋和完善大橋的配套設施，希望越來越多的投資者會通過這三座大橋勇敢地走向彼岸。

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