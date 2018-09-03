中國銀河(06881-HK)就長生生物質押違約向祥升投資索賠5468.46萬元

中國銀河(06881-HK)公佈，2017年8月，公司與長春市祥升投資管理有限公司簽署《股票質押式回購交易業務協議》及《股票質押式回購交易交易協議書》，約定公司作為資金融出方與祥升投資作為資金融入方進行股票質押式回購交易，標的證券為長生生物(002680-CN)。祥升投資向公司出具《承諾書》，承諾如祥升投資違反相關約定，公司有權要求祥升投資提前購回全部質押股票或按照協議約定承擔違約責任。由於祥升投資未按約定履行義務，公司對祥升投資提起仲裁。

公司的仲裁請求包括：

1. 祥升投資向公司支付截至2018年8月12日尚未支付的購回交易金額人民幣5308.48萬元，併自2018年8月13日起按照年利率5.7%支付利息；

2. 祥升投資向公司支付違約金，違約金暫計至2018年8月12日約為人民幣149.98萬元，併自2018年8月13日起以人民幣9998.94萬元為基數，按照每日萬分之五支付違約金；

3. 公司有權對祥升投資質押的長生生物1900萬股限售流通股股票折價或者以拍賣、變賣質押股票所得價款在公司訴請第1項和第2項所述債權範圍内優先受償；

4. 祥升投資向公司支付人民幣10萬元以補償公司花費的律師費；

5. 祥升投資承擔本案仲裁費。以上第1至4項合計人民幣約5468.46萬元。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)