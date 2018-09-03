王品9月首推Power Center 旗下品牌合體打造複合式餐廳

王品 (2727) 多品牌拓點，暑假布局有成，展店火力持續，王品表示，9 月全台至少再拓 7 店，包括今年新品牌「禾樂」9 月 15 日將到台中展第二店，原燒也以新風貌「原燒 O-NiKU」在桃園統領問世，首度呈現露營風燒肉；此外，王品 9 月將首度推出 Power Center(複合式餐廳)，台北、台中推出「品田牧 X 聚 X 新品牌享鴨」、「品田牧場 X 麻佬大」，打造連鎖餐廳新風貌，期盼為消費者帶來更多元的用餐體驗。緊接 10 月，王品提到，今年第四個新品牌「享鴨」開幕；「12mini」第二店鎖定都會上班族，即將進駐台中；「莆田」則將再度於台北市展店，落腳台北大直商圈。



王品此次首推複合式門店，為增加品牌經營觸角，品田牧場、聚鍋、與 10 月開出的新品牌「享鴨」，首度合體組成複合店型餐廳，在台北東區商圈打造王品美食廣場。



而王品今年第三個新品牌「禾樂」，第二店選在台中市崇德路及漢口路交叉口，位於美食商圈，將以「禾樂」＋「麻佬大」合體形式，一店兩吃，同時滿足消費者需求，聯手搶攻漢口崇德商圈的餐飲市場；此外，旗下「麻佬大」今年與美食外送平台 UberEats 合作台中區外送服務，9 月 18 日也將於台中大里與既有的品田牧場合體為複合店型。