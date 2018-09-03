王品下半年兩大新品牌齊發 醜蔬果入菜「丰禾日麗」Q4問世

王品 (2727) 下半年兩大新品牌齊發，除了中式烤鴨料理「享鴨」將落腳於台北東區商圈外，另一家以「醜蔬果」入菜的新品牌也首度公開品牌名為「丰禾日麗」，也預計第四季正式上市。王品表示，「丰禾日麗」主打讓醜蔬果重回餐桌的環境理念，讓蔬果大變身，推廣食材不浪費。王品表示，台灣有 1/3 的食材因外表不佳而在原產地被丟棄，再加上運輸成本與一般食材相同，廠商也不願意供貨，希望藉由「丰禾日麗」的品牌推出，喚起消費者對於醜蔬果的重視，品牌將於今年第四季正式開幕。



此外，王品為慶祝成立 25 週年，9 月 1 日首度舉辦「王品盃路跑」，在新北市、台中市、高雄市三地同步開跑，而每位跑者報名費，王品也將代捐 25 元給「看見．齊柏林基金會」，期盼持續照顧台灣土地與環境永續發展而努力。