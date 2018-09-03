普生IPO拚年底送件 預計1年內上櫃

興櫃生技股普生 (4117-TE) 今 (3) 日宣布，取得經濟部出具認可，未來可申請股票上櫃，不受原定上櫃公司需連續獲利等限制。外界預估，普生若在今年底前送件，可望在 1 年內順利上櫃，總經理林孟德表示，上櫃時程希望「越快越好」。

普生專業為生技檢測，旗下主要產品為肝炎檢測試劑，包括 Ｂ 肝、C 肝、 D 肝及愛滋病等檢測，整體試劑約占普生 7 成以上營收，其中 D 肝試劑因為今年獲得健保給付，及衛福部 TFDA 醫材藥證，預計今年將有大幅成長，不過 D 肝試劑主要營收占比，仍較其他試劑為低。

普生同步發展的 P113+ 胜肽醫美產品，目前通路已遍布藥妝店、連鎖藥局，並攻進大陸美容連鎖業克麗緹娜通路，占普生營收約 20%，看好今年營收有年增率 2 成以上的實力。

普生今年上半年營收 1.23 億元，年增 46.31%，稅後虧損 0.22 億元，每股虧損 0.55 元，較去年同期虧損減少約一半，累計今年 1 至 7 月營收為 1.41 億元，年增 36.32%。

普生表示，下半年將按照原訂目標進行，部分研發費用因為產品已經商品化而減少，加上整體試劑營收增加，是今年截至目前為止虧損較去年減少原因。