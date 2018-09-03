【異動股】阿里係零售股逆勢上漲 三江購物(601116-CN)漲停

9月3日早盤，阿里巴巴零售係概念股走強，三江購物(601116-CN)封板漲停報15.55元，成交金額超1億，新華都(002264-CN)漲3.83%報7.86元，此外，新零售股中百集團(000759-CN)、首商股份(600723-CN)等均有不同程度上漲。

消息面上，三江購物8月31日晚間發佈公告稱，杭州阿里巴巴澤泰以現金認購其非公開發行的股票約1.3692億股，認購價格為10.71元/股，認購金額14.66億元。杭州阿里巴巴澤泰承諾，股票自本次發行結束之日起36個月内不得轉讓。

本次認購前，杭州阿里巴巴澤泰持有公司38,337,488股股票，佔本次發行前公司總股本的9.33%，杭州阿里巴巴澤泰為公司的關聯方。本次發行後，杭州阿里巴巴澤泰持有公司175,257,088股股票，佔公司總股本的32%。

三江購物定增後，阿里巴巴持股32%，依然為第二大股東，第一大股東是上海和安投資管理有限公司，其持股降至35.42%。

阿里巴巴新零售的活力不斷增強。8月推出的88VIP會員計劃，將天貓、餓了麽、優酷、淘票票、蝦米音樂等權益全面整合，電子商務、O2O、文化娛樂等不同需求被統一的會員計劃涵蓋，無疑強化了阿里巴巴生態對用戶的吸引力。同月，阿里巴巴宣佈和星巴克達成“新零售”戰略合作，餓了麽和盒馬鮮生推出的“外賣星廚”都可配送星巴克的外賣訂單。

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