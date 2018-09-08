台灣新製造怎麼走？鴻海AI大腦推手解惑

採訪●曾如瑩

過往談新製造，談的是工業 4.0，今年新製造轉型的主軸談的是人工智慧（AI），利用人工智慧提高效率、降低成本，轉型少量、多樣的生產模式，台灣科技與傳產製造龍頭，不約而同的大力投入人工智慧。

鴻海董事長郭台銘 6 月出席富士康 30 週年廠慶時喊出，未來 30 年鴻海的成長要靠工業人工智慧，預計要培育出兩萬名 AI 種子人才，5 年要投資新台幣 100 億元在工業互聯網的 AI 應用。人工智慧將助力鴻海的下一波成長。

台塑也宣布要成立人工智慧與工業 4.0 研發中心，還送了百名種子部隊去美國受訓。

郭台銘口中的「工業人工智慧」一詞創始者為兩岸新製造專家，辛辛那提大學特聘講座教授李傑，他指出，台灣製造業需要的不是人工智慧，而是「工業人工智慧」，誤用人工智慧不僅無法轉型新製造，還可能提高成本。

他是郭台銘倚重的新製造專家，郭台銘前往史丹佛大學演講，與辛辛那提大學簽署工業智能發展協定時，旁邊都有李傑的身影，鴻海在矽谷成立的人工智慧新公司 Industrial AI System 的合夥人就是李傑。

為了了解工業人工智慧，郭台銘還化身為學生，認真聽完李傑的 2 天課程。

談新製造與 AI》

傳統 AI 不保證可靠性

工業用失誤一次就不及格

在李傑短暫停留台灣《商業周刊》取得的獨家專訪，他指出工業人工智慧將讓數據更聰明，這是場不加入、就淘汰的革命。以下是專訪精華摘要。

《商業周刊》問（以下簡稱問）：鴻海與台塑紛紛投入人工智慧，為何製造業熱中於人工智慧？

李傑答（以下簡稱答）：富士康想把工業物聯網當成新的商業模式，從原先獨善其身（編按：只將代工做得完善），再兼善天下（編按：推廣工業物聯網給客戶）。自己先把它做好，再影響到全世界。而工業人工智慧扮演的角色，就是符合製造業節省成本，增加效能，提高質量等剛性需求，鴻海轉向工業互聯網，希望協助企業達到以上目的。

問：現在製造業提的人工智慧跟你提出的工業人工智慧有何不同？

答：人工智慧是認知科學，主要是讓軟體做深度學習、人臉辨識與人機互動，但是傳統的 AI 不保證成果的可靠性，常會因為輸入數據與使用者不同，結果就會不同。現在中國也投資很多 AI，只要成功一次（如自駕車或下棋），就覺得 AI 可以逆天了。

但是在工業的運用上，強調的是可靠的預測，我主張的工業人工智慧集中在專業知識，每一次使用人工智慧獲得的結果都是可靠，適用於強調「安全性」的產業，如，汽車、地鐵與工具機。因為在工業的使用上，若因為人工智慧導致誤判或錯誤，代價是難以彌補。

在鴻海 30 年大會我也談了，工業人工智慧是 ABCDE，A 是代表 AI 或者叫 Analytics，B 是大數據（Big Data），C 是雲端（Cloud），ABC 是全世界都在談，那我再加上 D 是領域知識（Domain know how），目的是證據 E（Evidence），透過證據經驗不斷提高 AI 的可靠性，達到省成本、提高價值、增加效率的目的。

類似工業工程裡提到 PPM（百萬分率）概念，意思是 100 萬次都成功才算成功。如，飛機發動機要有 100 萬次裡面只准 1 次失事才符合美國航空局標準，若用此標準來看，一般的 AI 是不合格。

談應用與挑戰》

本質、體質或素質

導入前，先釐清 3 問題

問：請舉實際應用的例子？

答：比如我協助過中船，我們用 AI 幫它省能，船舶最大的成本是油錢，我們用 AI 算出風向與海浪，船透過改變行進角度就能用最省油的方式運輸，行走當中不斷計算找出最好的解答。一年我們可省下 6％油錢，這就是 AI。AI 非用不可，只是它的算法相當複雜，我常說，大數據讓人更聰明，AI 則讓數據更聰明。

問：台灣製造業在導入 AI 時會遇到哪些挑戰？

答：很多人找來 AI 專家，給一堆數據就說可導入 AI，但忽略導入 AI，你得先回答你想解決的是哪個問題？製造業轉型不外乎想解決 3 個問題：本質、體質與素質問題。

本質問題是你想做什麼，這要從顧客端的價值去看，你想帶來什麼價值，這沒法靠數據，這是靠思維。

體質問題是製造過程中的成本效率、環保和安全，以前是靠人的經驗去管，現在是靠數據說話。素質問題是你如何設計與製造，人員怎麼訓練，顧客是否按照標準用你的產品。體質問題是用智能製造，素質用自動化解決，本質是靠思維改變。

談迷思與認知》

破數據、爛算法都不準

它是文化大革命，不 in 就 out

問：用 AI 做製造轉型，會遇到哪些迷思？

答：第 1 個迷思是對數據認識不夠，若是數據蒐集來源本身的品質不好，數據是 Broken（斷裂片段），不是自己原創（background），用 AI 做出來的結果會不合所需。

第 2 個迷思是以為有算法就有結果，就像以為只要有廚師就會做菜，它會做，但不等於好吃。以上銀為例，若這個 AI 專家不懂滾珠螺桿的傳動（motion），只要有小小角度偏差，就產生大誤差，到最後 AI 算出來的都不準。所以懂 AI 還得懂該領域知識。

第 3 個迷思是以為建了雲端平台就是用 AI，雲不是萬靈丹，雲只是一個平台，提供客戶做即時運算（on demand computing），最重要是，雲端要跟客戶與供應商連結，要有個社群一起使用它，數據量才會更多，算出來的結果，才會更精準。

大家要認知到，轉型新製造是催生新文化，它不只是一個技術，它是文化大革命，你不 in 就 out。現在我看到未來的富士康轉型也是，工業物聯網轉型，第一個得做的就是建立新文化，任何東西必須要了解它數據哪邊來、資料哪邊不好、成本哪邊最多、怎麼樣提升效率。

談新文化養成》

別像小李子和慈禧

要像偵探，有好奇跟探險心

問：這跟過去的代工文化有何不同？

答：代工文化是被動的，顧客要什麼你給什麼，就像是小李子和慈禧，小李子不就是代工，是吧！

郭台銘感受到鴻海富士康要轉型，必須從內部革命開始，他常講，工業物聯網的轉型不是一個項目，是一種文化建設。

舉例來說，要應用 AI 你得先培養員工好奇心與探險心。從數據蒐集到假設都要有好奇心，還要有探險心，這數據與方法試過後不對，你要再拿別的數據去試，不斷試錯，去找出真正的答案，就像偵探一樣，這都是新文化的養成。

問：小型公司若沒有鴻海與台塑般跨國布局 AI 能力，如何勝出？

答：對小企業而言，可從本身最優越的能力去做，做小卻做快，更快轉型，懂得用工業人工智慧，做價值高、技術高的產品，讓技術跟顧客的價值連在一起，讓顧客想要靠你，才能在新的時代中勝出。

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來源：《商業周刊》 1607 期

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