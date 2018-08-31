南台4縣市水患肆虐 電信、通路祭關懷行動 泡水手機維修7折

南台灣豪雨不斷造成嚴重災情，電信業者台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW)、亞太電 (3682-TW)，及通路商德誼數位今 (31) 日不約而同祭出關懷專案，提供手機免費檢測及泡水手機維修 7 折等，服務南台灣 4 縣市受災戶。

台灣大指出，這次南台灣水患災情，造成住戶家裡淹大水，家電器具幾乎都泡在水裡，嚴重影響生活作息，今日動員南部直營和加盟門市人員擔任義工，前往受災社區幫忙清理環境。

台灣大宣布，即日起到 9/30 止，將提供嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等 4 個水患嚴重縣市的受災戶免費換補卡 (月租 / 預付卡) 、免費手機檢測，及泡水手機維修 7 折等服務；受災戶若有換機需求，除可提前續約 (9/1 起) 外，還有各項續約優惠。

遠傳指出，已在門市成立關懷服務站，提供手機健診等服務，不限遠傳用戶，都可免費使用相關服務，免費提供手機健診及手機維修費 7 折優惠，針對受災戶將彈性處理帳務問題。

遠傳表示，將免費提供代客充電、換補卡、預付卡及免費撥打緊急電話；免費提供行動電源，備用手機及傳輸線借用，免費提供暖暖包、雨傘 / 雨衣、礦泉水、熱飲等日常用品。

德誼數位表示，考量南台灣居民在 823 水災中，遭遇 iPhone 受損急需要維修，在嘉義、台南、高雄及屏東市地區共有 13 間 Apple 銷售門市、及 Apple 授權服務中心，即日起至 9 月 15 日提供南台灣受災戶緊急關懷專案。

德誼指出，9 月 1 日起受災戶憑相關證明文件及遭受入水損壞的 iPhone，至台南民族及高雄建國授權維修中心，iPhone 手機維修費 7 折；另外，受災戶憑相關證明文件可至門市享有免費 iPhone 健檢服務。

亞太電表示，將提供受災縣市亞太電用戶免費補換 SIM 卡、手機免費充電，受災戶若有換機需求，除可提前 6 個月續約外，最高還享萬元免預繳，符合 VIP 優客條件用戶續約搭配 4G 指定專案及機款，最高再折 4000 元專案價；購買空機最高享 2000 元折扣（視機款而定）。