2025年跨年夜熱區熱點網路需求暴增 電信三雄全力備戰

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-27 18:39

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中華電信在全台各地 19 場熱門跨年活動地點，共布建超過千台以上最新型高效能 4G/5G 基地台，更與愛立信及諾基亞分別合作導入全球首創 ESDT 基地台數位孿生 AI 智能訊務監控疏導技術及引進最新一代 AirScale Radio 系列基地台，讓 5G 網速下載速率最高達到 2.34Gbps，以確保各縣市跨年晚會 4G/5G 行動網路的穩定。

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另外，中華電信也動員近千位工程人員，以及 30 部以上行動車至跨年現場支援，無論是親臨現場參與跨年晚會，或是在家觀賞跨年晚會直播，都能享受最順暢、最穩定的行動通信與固網寬頻網路。

台灣大同樣出動千名工程人員和超過 50 台各類型行動通訊車，強化網路部署，覆蓋全台超過 32 個熱區，並藉由 5G 黃金頻段 3.5GHz 100MHz 大頻寬，搭配新世代設備，擴充增加 30% 網路容量，提升 140% 處理效能及超過 30% 上傳能力，熱區上網極速達 2Gbps 以上，讓用戶在跨年享有穩定順暢的通話及上網體驗。

遠傳超前部署，透過 AI 技術精準預判跨年網路需求，動員全台近千人次工程人員，提前完成橫跨北、中、南、東全台 13 大跨年熱區的網路容量擴充作業，共擴充超過 600 座基站設備，並出動超過 30 台行動通訊車，預計較平時網路容量增加８成。