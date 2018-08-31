比亞迪(01211-HK)擬在比亞迪汽車金融辦理不超5億元股東存款業務

比亞迪股份(01211-HK)公佈，為促進公司及比亞迪汽車金融有限公司的業務共同發展，公司擬在參股公司比亞迪汽車金融辦理股東存款業務，存款總額度上限為人民幣5億元整，期限為董事會審議通過後至2018年12月3日，利率按照中國人民銀行頒佈的同期存款基準利率上浮即1.65%。

比亞迪汽車金融為公司聯營合營企業，公司為比亞迪汽車金融有限公司的股東，持股比例80%；公司總會計師週亞琳女士擔任比亞迪汽車金融有限公司董事長之職。根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第(三)款款規定，上述公司與公司構成關聯關係。

公告稱，比亞迪汽車金融目前主要業務為購買比亞迪品牌全係車型的客戶提供購車貸款，在支持公司業務發展的同時，比亞迪汽車金融的貸款規模也在快速增長，資金需求逐漸擴大，因此公司向比亞迪汽車金融有限公司存入股東存款，用以支持其業務發展；同時比亞迪汽車金融將為公司提供更好的金融支持服務，不存在損害公司及股東利益的情況。

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