全球車廠市值排名！特斯拉豐田特斯拉居前三 首款車上市不到1年的它竟排第四

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-13 11:09

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騰訊新聞汽車自媒體創作者「象視汽車」今 (13) 日在專欄中指出，造車三年多，首款車上市不到一年的小米高歌凱進，近三個月股價更成長一倍。

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有人可能覺得小米全球第四大車廠有點名不副實，因其目前營收結構中仍以手機為主，汽車業務佔比並不太高。以今年第二季為例，小米汽車交付 27307 輛，總收入為人民幣 62.4 億元，在總營收的佔比為僅為 7%。

但需要特別指出的是，小米已提前完成 10 萬輛交付目標，今年很有可能衝上 12 萬輛。以此估算，小米汽車今年營收預計可達人民幣 300 億元，這樣的規模其實並不算小。

小米近幾個月股價暴漲，主要利多就是因為首款車 SU7 市場表現越來越好，讓資本市場看到小米巨大的成長潛力。

2021 年，小米集團創辦人雷軍宣佈造車並稱這是「人生最後一次重大創業專案」，為此不惜「押上我人生全部的聲譽」。隔年，手機行業進入寒冬，小米股價下跌，股價腰斬。

小米造車需要大量資金投入，燒錢還遠看不到盈利的可能，當時市場一片嘲諷之聲，幾乎都不太看好雷軍造車能夠成功，但誰能想到小米首款車 SU7 今年上市後即成爆款，足以令其他車廠感到羡慕不已。

小米 SU7 上月交付高達 20726 輛，在新勢力轎車銷量中排名第一，在人民幣 20 萬以上轎車銷量中排名第一，在中大型純電動轎車銷量中排名第一。