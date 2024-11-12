勢不可擋！比亞迪營收超車特斯拉後 全年銷量有望趕超福特

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-12 09:00

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數據顯示，比亞迪 10 月新能源車銷量超過 50 萬輛，遠高於去年同期的 30 萬輛，並超越特斯拉的 46 萬輛。

今年第三季，比亞迪賣出 113.49 萬輛車，比福特多約 4 萬輛。福特按季度發布全球銷量，其過去三個季度的平均銷量約為 110 萬輛。

《彭博》周一（11 日）報導稱，幾乎所有關注比亞迪的分析師都預料這種勢頭會持續下去，比亞迪全年銷量有望超越福特。

汽車業顧問 Michael Dunne 預估，比亞迪全年銷量有望達 400 萬輛，「（今年）達到 400 萬輛是一個驚人的里程碑，比亞迪很快就會從後視鏡裡看到福特」。

比亞迪銷量激增，主要來自大眾市場混動車型爆發。從 10 月具體銷量可以看到，在比亞迪當月銷量中，62% 來自混動車型。自其今年 5 月底發布第五代 DM 技術後，十餘款車型均搭載該技術煥新上市。

藉著新能源車大勢，短短四年時間，比亞迪從年銷量不過 40 萬輛，到全球車廠銷量榜單 TOP 10 裡也能排上號。隨著比亞迪不斷海外擴張，福特等傳統車廠感受到了競爭壓力。