強強聯手！比亞迪華為合作推「國貨旗艦」豹8 陸媒：強化陸車廠在國際競爭力

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-14 14:46

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中國電動車大廠比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) 與科技巨頭華為聯合打造的「國貨旗艦」方程豹豹 8 超級混動智能派 SUV 周二 (12 日) 正式亮相，售價從人民幣 37.98 萬元 (約 173 萬台幣) 起跳，最高為 40.78 萬元(約 186 萬台幣)。

作為比亞迪 30 周年旗艦之作，比亞迪跟華為首次「強強聯手」開創的智慧硬派豹 8 定義了國貨旗艦的頂級價值，1 台豹 8 等於 4 大王牌科技，乘以 1 套全家舒享豪華配置加 1 個非承載式硬派車身，以「智勇雙全」的非凡實力，開啟全球智慧硬派新時代。

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作為比亞迪與華為聯手推出的國貨旗艦車型，豹 8 不僅在外觀、內飾和智慧科技上實現突破，更在車身尺寸、動力表現和智能駕駛方面取得顯著成就，為中國消費者帶來高品質的智慧硬派 SUV 體驗。

不久前，豹 8 也以保障車身份圓滿完成航太保障任務，向全世界展現中國汽車品牌的「航太級品質」，國民主持人汪涵更在周二搶先下定成為豹 8 準車主，同時豹 8 也贏得中國國家舉重隊冠軍點讚。

《21 市紀經濟報道》報導，作為當兩家代表性的中國品牌走在一起，強強聯合賦能下也為市場帶來更多想像空間，而集雙方優勢於一身的方程豹豹 8 這款車自然承載並背負的巨大「國貨標杆」期望，既為中國車場樹立新一代產品標杆，又透過強強聯合打造國產汽車產品在國際市場中的競爭力，智電全方位進階應對全球市場挑戰。

作為全球首款搭載華為智駕硬派 SUV，豹 8 既融合「問界 M9 同款的華為最強高階智駕乾崑智駕 ADS 3.0」跟「行業首發方華互聯的方程豹硬派專屬 AI 智慧座艙」兩大智慧科技，以及「仰望 U8 同款的比亞迪全功能版雲輦 - P 液壓懸架」與「方程豹專屬頂配版 2.0T DMO 電驅越野開創平臺」兩大性能科技，共四項王牌科技加持，兩大國貨品牌在全球市場中的領先地位和廣泛信賴，在方程豹豹 8 的身上疊加雙倍效應。

比亞迪與華為針對方程豹汽車展開智能駕駛的深入聯合研發，共同打造全球首個硬派專屬智駕方案，方程豹豹 8 搭載方程豹硬派專屬 AI 智慧座艙及華為乾崑智駕 ADS 3.0，是比亞迪旗下華為智駕首搭車款，也是華為智駕車型中首款的硬派 SUV，實現行車、泊車和避障的全維度智慧出行。

據悉，在華為乾崑智駕 ADS 3.0 賦能下，豹 8 未來還將實現 NCA 智駕領航輔助，泊車代駕、遠端挪車等智駕功能。

方程豹豹 8 的設計以「未來星艦美學」為理念，將科技感和硬派元素完美融合，車身尺寸達到 5195mm×1994mm×1875mm(包含車頂行李架為 1905mm)，軸距則為 2920mm，在同級 SUV 中表現出色。這種尺寸不僅保證硬派 SUV 所需的寬敞空間，也帶來霸氣十足的外觀。前臉採用 V 字斷面造型，尾燈設計靈感源於星艦推進器，使整車在視覺上充滿力量感。

此外，方程豹豹 8 提供星月銀、破曉金、夜影黑等多種外觀配色，進一步滿足了不同用戶的個人化需求。

內飾方面，方程豹豹 8 打造了豪華與科技兼具的智慧座艙，配置了類似於家居的「冰箱彩電大沙發」，實現了 6/7 座的靈活佈局。值得一提的是，內飾空間透過優化設計，提供超大橫向和縱向空間，讓乘客無論在城市還是戶外場景都能享受到頭部和腿部的寬敞空間。

從電驅越野到智慧硬派，豹 8 再度在高端硬派 SUV 市場為比亞迪、為中國品牌爭奪更多的競爭力和話語權，讓中國新能源高端硬派走向世界，成為中國汽車拓充版圖的責任與擔當。