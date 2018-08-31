【華冠投顧】賴昇楷：國際股市扯後腿 多頭陣腳依然穩 「被動元件」仍有好戲唱

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

週三盤後分析文曾提過「大盤短線技術面過熱，須提防漲多整理，但因波段結構已翻多且本週技術面可望出現週 KD 與月 KD 指標同步黃金交叉加上均線扣抵亦轉為對多頭有利，多頭的安全期和表現期都會拉長，陣腳也更加穩固。」而大盤回檔過程中只需留意一個重點，來確認台股是否仍朝良性發展？除了權值股外，其餘個股能否跟進補漲？詳情歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便一清二楚。

＜被動元件族群＞

被動元件族群的指標股《2327 國巨》和《2492 華新科》，今日成交量繼續萎縮，短線支撐也持續有守（國巨支撐看月線，因為其月線同時也差不多是頸線位置，華新科支撐看 8/28 爆量黑Ｋ均價位置），浮額壓力漸輕，故依舊維持正面看待。另《3026 禾伸堂》雖在三巨頭中線形稍弱，還原權息後也還沒站上半年線，不過接連兩日在大盤的壓力測試下卻呈現價穩量縮走勢，有籌碼沉澱到末端的跡象。

近期留意的較具技術面優勢之二線股《3090 日電貿》、《2375 智寶》、《6207 雷科》，連日來走勢穩健，股價震盪墊高，在大盤回檔測試下，這兩天另有一些二線股浮出水面，這些觀察股也同步列在 Line@主頁中。

＜籌碼洩天機＞

8/29 昇楷帶領鎖碼學員進場，今日盤前更於 Line@提醒「籌碼變化有玄機」的《3035 智原》，今天馬上表現很刺激，股價開低走高鎖漲停。

這檔個股會吸引昇楷的留意，是因為八月以來外資連續大賣、融資逐步遞減、融券漸漸攀升，在法人、散戶同步站賣的壓力下，其股價卻是反其道而行，從壓在所有均線之下每天緩漲，一路溫水煮青蛙到突破所有均線，細究籌碼後發現原來有手臂更粗的大咖在偷偷吃貨，在週三推薦給學員卡位後，今天大咖發威直接鎖漲停。

類似這種大咖默默卡位的「籌碼洩天機」個股，在最近盤面上都還有，中秋節快到了，想收到月亮掉下來的禮物嗎? 歡迎加入 Line@後持續鎖定發文。

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