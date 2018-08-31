【華冠投顧】大盤持續拉回..小鬼當家盤續集!!小飆股的春天ING…

林幸蓉 分析師

焦點個股：3035 智原、8155 博智、6278 台表科、2368 金像電、6552 易華電

規模 2,000 億美元中國商品關稅諮詢期 9 月 6 日（下週四）截止，川普又威脅 WTO 美國恐會退出；阿根廷昨夜升息 15% 引起新興市場貨幣貶值昨日道瓊指數下挫 137 點。台股先殺再拉！！補第二個缺口。尾盤靠非電族群權值股如：金融股 2882 國泰金、2881 富邦金、2891 中信金，台塑四寶 1326 台化、1303 南亞、1301 台塑、6505 台塑化拉盤收斂跌勢，小跌 29 點收一帶下影線紅 K，成交量因 MSCI 調整生效，擴大至 1,200 億。

2330 台積電下挫的資金如幸運星預期的釋出至 OTC，果然讓 OTC 的小鬼來當家了，OTC 開低走高收最高！！成交量 252 億…… 合計上漲家數 789 家，下跌家數 579 家。

＃弱勢股

6456 GIS-KY…… 利多不漲，3504 揚明光、6488 環球晶、1707 葡萄王、3059 華晶科……

＃跌深反彈持續築底輪流漲

太陽能：2406 國碩、3576 新日光、3514 昱晶、3561 昇陽光，其他 3035 智原、8155 博智、2388 威盛、6278 台表科、2328 廣宇……

＃強勢股持續創高上漲

八月份舊菜香噴噴！！！漲不停！！！幸運星老師分享的主流股持續波波高、波波高！！

8 月 14 日分享的「金帥帥」2368 金像電再創新高（11→→→16.7），「軟綿綿」4953 緯軟大漲。

8 月 16 日分享的「鋰電池大國王」6121 新普（198→→→229）與「鋰電池小王子」3323 加百裕續漲……

8 月 23 日分享的高階手機改採窄邊框、全螢幕讓 COF 下半年大缺貨，而全球唯一具有 Sub 減成法、Semi 半加成法、雙面法三種技術的 COF 公司「COF 之王－一朵花店」6552 易華電持續成為 COF 的領頭羊，今日股價大漲再創新高（69→→88）；6147 頎邦為蘋概 COF 股，今日也跟著收紅盤。

小鬼當家盤，飆股持續一檔接一檔開心賺！！九月份新菜將會火辣辣？？？！！！……..... 文章篇幅有限，節目關起門來繼續說囉….…… 歡迎免費加 LINE 隨點隨聽《股市幸運星》節目......

最後祝大家週末愉快，下週操作順利！！！

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