中美貿易摩擦升級？ 中遠海控(01919-HK)：調整運力至東南亞！

中美貿易摩擦問題備受關注，中遠海控(01919-HK)總經理王海民在中期業績發佈會上表示，貿易摩擦對集運業務的影響有限，目前美國向500億美元內地貨品加徴關稅，大概2%至3%貨量受影響。如果徵收10%關稅對市場影響不大，但如果增加25%以上關稅，或會影響10%貨運量。

為應對貿易摩擦，中遠海控在8月中旬已取消一條來往美國航線，在市場結構及運力結構也作出大量調整，東西市場運力占比已經從58%下降至45%，把運力投放在新興市場，從12%上升至18%。未來預計涉及美國航線比重會下降到約15%。他認為，即使關稅增加，本質上不會改變美國人的消費需求，可能會從中國流向東南亞或其他地區。因此對於全球性公司來講，只要將運力和配置及時向東南亞轉移，可減少貿易摩擦帶來的影響。

至於貿易摩擦對碼頭的影響，副總經理張為表示，還沒對港口行業形成直接的影響，因為本身涉美資產比重不大，目前只有兩個港口有涉美航線，如果貿易摩擦升級，可能會對這兩個港口產生衝擊。如果關稅措施生效，集團會進一步評估對貨量產生的影響。總會計師張銘文指，集團早前與美國達成出售美國長灘島集裝箱碼頭協議，碼頭目前交由第三方信託管理。

8月初，中遠海控完成收購東方海外(00316-HK)，王海民表示，將會保持子公司營運及管理的獨立性，採取「雙品牌」戰略，期望可發揮協同效應，進一步降低成本及整合航線，亦會考慮將部分運力轉予子公司。

受到毛利減少及開支增加影響，中遠海控(01919-HK)上半年股東應佔溢利按年大減97%至4079萬元(人民幣，下同)。每股盈利0.004元，不派中期息。期內收入450億元，按年增加3%。



文：敖璐斯

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