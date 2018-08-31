中國金茂(00817-HK)就向天能置業及中化藍天提供貸款續訂框架協議

中國金茂(00817-HK)公佈，有關公司間接非全資附屬公司杭州置業與其股東天能置業及中化藍天訂立的原框架協議，據此，杭州置業同意按照天能置業及中化藍天所持杭州置業的股權比例，併根據相同的條款與條件向天能置業及中化藍天(或其各自指定的接受貸款的借款人)提供委託貸款。原框架協議將於2019年2月25日屆滿。

於2018年8月31日，杭州置業與天能置業及中化藍天訂立新框架協議。新框架協議自2018年8月31日起生效，為期3年，併自生效之日起取代原框架協議。根據新框架協議，杭州置業將在新框架協議的期限内繼續向天能置業及中化藍天(或其各自指定的接受貸款的借款人)提供貸款。

杭州置業向其股東所提供貸款的金額應與天能置業及中化藍天所持杭州置業的股權比例對等，且其他貸款交易條件亦應相同。每筆貸款的實際利率以中國人民銀行不時公佈的金融機構人民幣同期貸款基準利率為基礎在上下50%的範圍内浮動。

公司預期於新框架協議有效期内，杭州置業向中化藍天(或其指定的接受貸款的借款人)所提供貸款的每日最高結存餘額(包括應計利息)將為人民幣2.95億元。

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