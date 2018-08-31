【永豐期貨】台指選擇權盤後－MSCI季調生效 台股尾盤急拉月線收紅

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週五持平於 11022 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 41.94 點，電子期逆價差縮至 - 1.3 點，金融期逆價差擴至 - 8.43 點。現貨部分，三大法人買超 37.5 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 6416 口至 20141 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 7104 口至 46483 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 3785 口至 18336 口。

周四美股三大指數開盤創高後卻在貿易戰陰霾下收低, 加上阿根廷比索暴跌亞股普遍開低, 台指期以下跌開出後連帶台股開盤同步開低, 且周四費半指數跌近 1% 與台積電 ADR 收跌 1.52%, 現貨開盤台積電就以大跌 6 元跳空開出, 盤中更是一度大跌 9.5 元拖累大盤盤中一度大跌百點, 加上港股受到騰訊開盤重挫 5% 拖累港股開盤領跌亞股, 陸股與美股電子盤盤中也弱勢壓抑大盤無力收復跌幅, 所幸櫃買指數盤中率先翻紅帶領大盤跌點未見放大，而尾盤 MSCI 季度調整更見大單敲進金融與傳產權值股拉升指數，終場加權指數下跌 29.81 點或 0.269%，收在 11063.94 點，成交量能 1205.63 億，較前一日增加 47.7 億。技術面來看，週五日 K 力守 5 日線且月 K 線尾盤拉至翻紅，日 KD 指標持續黃金交叉向上，而短中期均線呈現糾結，指數高檔拉回出量顯見解套賣壓不輕。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.31 降至 1.26，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.49% 升至 10.72%，賣權平均隱含波動率由 14.12% 升至 14.14%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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