【華冠投顧】盤後分析：台積電島狀反轉 資金回流中小型股

劉彥良 分析師

擔憂貿易戰擴大及新興市場貨幣貶值，美股漲多拉回，本周領漲台股的台積電 (2330) 也遭到調節賣壓出現跳空下跌形成島狀反轉，終場下跌 7.5 元。摩台結算過後要持續觀察外資在台積電上的動作，若出現連續性的大賣則台股將重回均線糾結區約 10800~11000 間震盪。

台股受到權王拖累一度重挫百點，但資金從權值股回流中小型股下，終場僅收跌 29 點，甚至上櫃指數還上漲 0.35% 呈現連 5 漲的氣勢，所以台積電的回檔不見得是壞事，反倒給了中小型股表現空間。

回顧 8 月份，上市指數小漲 6 點，但上櫃指數卻重挫 4.7% 而且是連續 3 個月走跌，合計近 3 個月下來共大跌 8%。進入 9 月份中小型股有機會出現跌深反彈，接下來可留意 8 月營收成長股的表現。

蘋果將在 9/13 發表新機，獨家拿到 COF 封測訂單的頎邦 (6147)，投信已不離不棄連續加碼 5 個月、外資近 2 個交易日回補 5 千張，同時融資自高點也大減 7500 張，籌碼面相當出色，全年 EPS 加計業外上看 6.5 元，今天收全場最高 70.3 元，投資朋友可持續留意。

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