美股最長牛市狂歡不止 但這七大風險已不容忽視！

雖然美股在今年一度波動性回歸，但這也不妨礙其再度創出歷史新高。最近一周，美股刷新史上最長牛市紀錄之後，指數和多隻個股股價再度創出歷史新高。

由於美國和墨西哥達成了新的雙邊貿易協議，貿易爭端情緒得到緩解。而面對美墨雙方已達成的貿易協定，加拿大也坐不住了，重啟與美國的貿易談判，美股市場上漲行情再度啟動。

標普 500 指數已於美國當地時間 28 日盤中突破 2900 點，並於 29 日盤中再創歷史新高；那斯達克指數也於 29 日創歷史新高，盤中突破 8100 點大關。

美股指數創新高期間，科技股漲勢不減。亞馬遜已超過 2000 美元，或將成為下一個市值過兆美元的公司；此外，蘋果、AMD、英偉達和微軟等明星科技公司的股價也紛紛創出歷史新高。

美股市場風險接連暴露

美股不斷沖高的同時，市場風險也逐漸隱現。

首先，美股存在的風險來自科技股。不斷「續命」的美股牛市，似乎日漸極端。以標普 500 最近一次上漲為例，此輪上漲似乎只是科技巨頭的狂歡。

摩根士丹利的 Michael Wilson 在最新研報中指出，如果沒有亞馬遜、微軟和蘋果三隻個股帶動，標普 500 就不會一再突破歷史高點。

美銀美林的另一個數據更令人擔憂。從流入科技股的資金來看，已於前段時間達到頂峰，近期開始有所放緩，科技股的漲勢似乎難以延續。

其次是利率上升。隨著聯準會和全球其它央行的貨幣政策逐步走向「正常化」，支撐牛市的貨幣寬鬆政策正在逐步收緊。聯準會從 2015 年底至今已升息 7 次，市場預計今年內還有兩次升息，且聯準會還在加速縮減資產負債表。

然後是讓市場人心惶惶的貿易摩擦。賓大沃頓商學院教授 Jeremy Siegel 指出，利率上升雖值得擔心，但貿易摩擦才是股市的最大威脅。他表示，市場似乎認為貿易衝突擴大的機率很低，但其實並不確定。他認為，若美國與主要貿易夥伴爆發全面貿易衝突，美股將下跌 20% 輕而易舉。

利率上升和貿易摩擦加劇的風險，使全球經濟增長不確定性增加。FactSet 全球市場副總監 Sara Potter 分析指，過去兩年全球同步增長的情況正在終結，儘管美國經濟依然強勁，但歐洲和日本的增長正在放緩，新興市場正面臨越來越大的經濟和金融市場壓力。

地緣政治風險也不可忽視。8 月中旬的土耳其里拉閃崩，就曾造成美股三大指數大跌，晶片股集體下挫；而美土關係似乎沒有短期內好轉的跡象。還有美國和伊朗的關係，會否再次引爆地區危機，仍是未知。

就企業自身來看，不斷上升的成本，可能使企業利潤達到極值後開始下降。高盛在美股迎來史上最長牛市後，提醒投資者稱，攀升的成本可能會影響美股企業創紀錄的利潤水平。「壓力正在以商品價格上漲、物流成本增加以及勞動力市場出現通膨等形式出現。」

當然，還有不可預測的川普。諾貝爾經濟學獎得主席勒表示，投資人忽略了川普的不可預測性，市場也未反映這一風險，因此股市或將突然重挫。

這不，前段時間川普就向市場扔出了一顆雷，提出美國證券監管機構用半年報取代季報的建議。該提議讓市場感到不安，因為財報頻率的降低可能使公司偏離主業，也將使美股上市公司透明度降低，從而導致美股對投資者的吸引力降低。

風險可否迴避與對沖？

風險暴露的美股，也吸引了空頭的關注，越來越多的空頭正付諸行動。

據彭博數據，過去一年，針對美股科技股的空頭部位增加逾 40%，因投資者不看好科技股作為推動全球牛市的最大驅動因素。

數據顯示，投資者針對 FAANG 的空頭部位達到約 370 億美元。其中，亞馬遜和蘋果均接近 100 億美元，谷歌母公司 Alphabet 為 70 億美元，奈飛接近 60 億美元，而 Facebook 接近 50 億美元。

而在美股看空程度最高的十大股票中，科技類公司整體占據一半。其中，看空電商巨頭阿里巴巴的空頭部位近 190 億美元，名列榜首。再加上近日放棄私有化的特斯拉，美股空頭部位也隨著創新高的美股一樣，來到高位。

面對不斷走高且獲利盤眾多的美股，投資者也可以針對市場風險進行對沖，比如期貨和期權。

芝商所（CME Group）資深經濟學家 Erik Norland 在近期的一份報告中指出，若股市遭遇大幅調整，美國公債可能出現異常強勁的反彈，因此可以用公債期權對沖美國股票，該情況在過去股市面臨壓力時曾多次出現，在股市壓力達到峰值時最為明顯。這種情況下，最好的部位是股指期貨看跌期權，或是美國公債看漲期權。

此外，也可以用具體的行業期貨來進行對沖。以通訊服務業為例，如果購買了 Alphabet（谷歌）或 Facebook 的股票，又擔心科技股後期漲幅乏力，則可以通過芝商所旗下的 E 迷你標普精選行業期貨進行對沖。華爾街見聞獲悉，，在已有的公用事業、醫療、科技、工業、能源、金融、房地產等行業之外，芝商所將於 9 月 10 日推出 E 迷你通訊服務行業期貨（代碼：XAZ）。