可口可樂砸51億美元 收購英國連鎖咖啡店Costa

可口可樂計畫以 51 億美元 (約新台幣 1566 億元)，收購英國連鎖咖啡店 Costa；對此，Costa 母公司 Whitbread 今(31) 日發布聲明稱，此交易獲得董事會一致同意。

台北時間週五晚間 6 點 21 分，CNBC 數據顯示，可口可樂盤前股價上漲 1.11%，至 45.45 美元。

可口可樂盤前股價上漲。(圖：翻攝自 CNBC)

根據 CNBC 報導，可口可樂執行長 James Quincey 表示，熱飲是可口可樂在飲料領域，缺乏的少數品項之一，收購 Costa，有助可口可樂進入這個快速成長的市場。

面對健康意識日益高漲的消費者，此交易使可口可樂得以提供碳酸飲料以外的選擇。

英國券商 Hargreaves Lansdown 分析師 Nicholas Hyett 指出，可口可樂是少數能夠證明其估值合理的公司。

Hyett 認為，未來幾年，可口可樂的全球影響力，會持續成長，在此情況下，Costa 將備受關注。

上述消息使 Whitbread 股價一度大漲 19%。

Whitbread 於 1995 年，以 1900 萬英鎊 (約新台幣 7.5 億元)，收購 Costa；當時，Costa 僅有 39 間店面，如今，Costa 在英國擁有超過 2400 間店面，全球有近 1400 間分店。

Whitbread 執行長 Alison Brittain 強調，出售 Costa，可望使該品牌創造出更高的價值。