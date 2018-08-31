榮成近期國內回收紙量未減 進口回收增加主因二林廠擴產所致

針對新聞媒體報導「台灣淪為世界垃圾場」，榮成紙業 (1909) 表示，榮成從不使用未經分選的國外進口回收紙；而近期國內回收紙使用量並未減少，至於國外進口回收紙使用量增加主要是二林廠擴產所致。榮成表示，公司國外進口回收紙均是經過分選後的回收紙箱回收紙，從不使用未經分選的國外進口回收紙，這也是中國大陸 2018 年開始禁止納入的國外進口回收紙品項。



2017 年榮成國內回收紙使用量 51.7 萬噸較 2016 年 49.8 萬噸增加 1.9 萬噸；2018 上半年國內回收紙使用量 25.9 萬噸，較 2017 上半年 25.1 萬噸增加 0.8 萬噸，榮成近期國內回收紙使用量並未減少。



至於榮成國外進口回收紙使用量 2017 年為 18 萬噸，較 2016 年 12.8 萬噸增加 5.2 萬噸；2018 上半年國外進口回收紙使用量 8.3 萬噸較 2017 上半年 7.5 萬噸增加 0.8 萬噸。而國外進口回收紙使用量增加主要是二林廠於 2016 年完成新台幣 43 億元鮭魚返鄉投資計畫後，二林廠產能由 2015 年 40 萬噸擴增至 2016 年的 65 萬噸產量增加所致。



榮成於中國大陸轉投資的湖北榮成，日前已完成 4 年期人民幣 7.3 億元聯貸案，在湖北打造年產能 150 萬噸的工業用紙生產基地，作為集團下一個 5 年的成長動力，預計 2020 年全數完成投產。到時，榮成在中國大陸工業用紙的產能將達到 330 萬噸，集團兩岸總產能將達 395 萬噸。此外，榮成受到中國大陸進口廢紙用量較去年同期少 21.68 萬噸，及中國大陸國內廢紙採購價格高於去年同期五成以上衝擊，上半年獲利相較去年同期接近腰斬。



榮成上半年合併營收 263.3 億元，年增 35.6%，合併稅後盈餘 9.95 億元，年衰退 9.03 億元，年減少 47.6%，每股盈餘 0.87 元，年減 49.1%。



榮成中國大陸子公司目前僅平湖榮成取得廢紙進口許可證，另二家子公司無錫榮成與湖北榮成仍未取得廢紙進口許可證。今年上半年，中國大陸國內廢紙平均採購價格高出進口廢紙平均採購價格每噸約人民幣 1,000 多元，而上半年榮成環科大陸進口廢紙較去年同期使用量減少 21.68 萬噸，衝擊中國大陸子公司獲利。



由於中國大陸國外廢紙進口數量控制趨嚴，導致中國大陸國內廢紙需求驟增，造成中國大陸國內廢紙價格居高不下；而榮成大陸子公司上半年國內廢紙平均採購價格較去年同期上漲超過五成，不過工業用紙產品銷售價格則較去年同期增加不到三成，使得榮成上半年獲利表現不佳。