大陸廢紙採購雙利空衝擊 榮成上半年獲利幾近腰斬

榮成 (1909-TW) 今 (8) 日公布 1-6 月合併稅後純益 9.95 億元，年減 47.6%，每股稅後純益 0.87 元，年減 49.1%，上半年獲利較去年同期幾近腰斬，主要是受到大陸進口廢紙用量較去年同期少用 21.68 萬噸，以及大陸國內廢紙採購價格高於去年同期 5 成以上所衝擊。

榮成 1-6 月合併營收新台幣 263.3 億元，年增 35.6%，主因大陸工業用紙產品銷售數量與銷售價格皆較去年同期成長所致。不過若看獲利數字，則出現大舉衰退，榮成 1-6 月合併稅後純益 9.95 億元，較去年同期減少 9.03 億元，同比減少 47.6%，每股稅後純益 0.87 元，年減 49.1%。

榮成表示，上半年獲利衰退主要原因是大陸進口廢紙用量較去年同期少用 21.68 萬噸，以及大陸國內廢紙採購價格高於去年同期 5 成以上所致。

在大陸進口廢紙用量減少部分，榮成表示，榮成環科是大陸箱板紙前四大廠商，使用進口廢紙比例是最低的，且僅使用經分選的進口廢紙，從不使用未經分選的進口廢紙。同時，進口廢紙用量占總廢紙量的比率，自 2015 年就主動持續減降，至 2017 年降到 30% 以下。反觀大陸同業前三大廠 2017 年的進口廢紙用量占總廢紙量的比率高達 60% 以上。

榮成進一步指出，2017 年以來，大陸環保部多項政策提高進口廢紙門檻及品質標準；榮成大陸子公司受進口固體廢棄物相關政策影響，上半年榮成環科及各子公司進口廢紙用總量 13.77 萬噸，較去年同期減少 21.68 萬噸，其中湖北榮成第一台量產年產 45 萬噸的面紙機，原計劃使用進口廢紙生產高耐破、高潔淨、高環壓的高品質 3A 牛皮箱板紙，卻因為苦無優質的進口廢紙原料，只能全數以在地國內廢紙進行投料生產 B 級的箱板紙。

榮成強調，今年上半年，大陸國內廢紙平均採購價格高出進口廢紙平均採購價格每噸約人民幣 1000 多元，因此，上半年榮成環科大陸進口廢紙較去年同期使用量減少 21.68 萬噸，對大陸子公司獲利影響數甚鉅。

榮成大陸子公司目前僅平湖榮成取得廢紙進口許可證，2018 年第一季、第二季及第三季獲得的進口廢紙審批額度分別為 7.82 萬噸、6.55 萬噸及，6.55 萬噸，另二家子公司無錫榮成與湖北榮成仍未取得廢紙進口許可證。

而大陸國內廢紙採購價格攀高部分，榮成表示，由於大陸國外廢紙進口數量的控制趨嚴，導致大陸國內廢紙需求驟增，進而造成大陸國內廢紙價格居高不下，並呈現持續上漲趨勢。榮成大陸子公司上半年國內廢紙平均採購價格較去年同期上漲超過 5 成，但工業用紙產品的銷售價格則較去年同期增加不到 3 成，一來一往之下，衝擊榮成獲利。