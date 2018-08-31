〈財報〉工行上半年多賺4.9% 擬發優先股集資千億補充資本

內銀四大行上半年業績，工行 (1398-HK) 昨(30)日盤後壓軸登場，純利年增 4.86% 至人民幣 1604.42 億元，每股盈餘 0.45 元，不派中期息。工行同時宣布計劃於上交所發行不多於 10 億股優先股，集資不超過人民幣 1000 億元，並計劃在境外發行優先股集資不超過人民幣 440 億元，用於補充一級資本。

工行上半年營收年增 7.29% 至人民幣 3613.02 億元，期內淨利息收入年增 10.64% 至 2776.16 億元，非利息收入年跌 2.48% 至 836.86 億元，手續費及佣金淨收入年增 3.38% 至 792.6 億元。期內淨息差年增 13 個基點至 2.16%，淨利息收益率則上升 14 個基點至 2.3%，資產減值損失則年增 36.05% 至 834.58 億元。

截至 6 月底止，工行不良貸款率較去年底跌 0.01 個百分點至 1.54%，是連續第 6 季下跌，不良貸款較去年底增加 4.07% 至人民幣 2299.76 億元。其他財務指標，期內核心一級資本適足率較去年底跌 0.44 個百分點至 12.33%，一級資本適足率跌 0.46 個百分點至 12.81%，資本適足率跌 0.41 個百分點至 14.73%。

上半年，工行獲利規模繼續跑贏對手，但增長速度則不及另 3 大內銀。建行、中行及農行獲利增速分別為 6.28%、5.21% 及 6.63%。

圖：香港文匯報

業績公佈後，工行於晚間發出公告，擬在境內外發行優先股，募資總額不超過人民幣 1000 億元，以及在境外市場發行優先股集資，金額不超過 440 億元，募資所得悉數用於補充一級資本。

根據監管要求，今年底工行的一級資本適足率和資本適足率要求需達到 10% 和 12%。優先股完成發行後，按去年底的基準計算，上述 2 個數據將提高 0.59 個百分點，分別增至 13.86% 和 15.73%。

農行 (1288-HK) 今年 3 月亦宣布在 A 股市場配售，集資人民幣 1000 億元，在 6 月底的資本適足率季升 1 個百分點。優先股存在強制轉為普通股的機制，當核心一級資本適足率降至 5.125% 或以下，工行有權將全部或部分轉為 A 股普通股。

上半年工行盈利增長符合市場預期，不過增速低於其他 3 大行，董事長易會滿承認，工行淨利潤增速不算高，不過他指該行的撥備前利潤按年升 8.9% 至人民幣 2807 億元，為近年來同期最高；淨利息收益率比去年全年上升 0.08 個百分點，勝過同業。

該行手續費和佣金收入的增幅為 3.38%，增長為同業中最高；反映潛在不良貸款的剪刀差 (逾期和不良貸款的差額) 縮窄改善，顯示工行的貸款「含金量」較高。

財報公佈前，工行股價受壓，昨 (30) 日收報港幣 5.8 元，跌 1.19%。其餘 3 大內銀中行 (3988-HK)、農行及建行(0939-HK) 前日率先放榜，雖然大部分業績優於預期，但股價表現仍不理想，其中農行跌幅最大，收報港幣 3.77 元，跌 2.08%；其次建行收報港幣 7 元，跌 1.27%，中行昨則收報港幣 3.57 元，跌 1.11%。