〈財報〉3大內銀純利 中行建行符預期 農行增6.6%最猛

3 家大型內銀昨 (28) 日發布上半年財報，純利皆大致符合預期，其中以農行 (1288-HK) 的增速最快，年增 6.63%，賺人民幣 1157.89 億元；建行 (0939-HK) 純利年增 6.28%，至人民幣 1470.27 億元；中行 (3988-HK) 純利年增 5.21%，至人民幣 1090.88 億元，3 大內銀上半年純利增速均高於第一季。

以淨利潤計算，上半年農行和建行年增分別為 6.72% 和 6.08%，跑贏大型國有銀行整體增長 5.53%，中行則低於整體增速，只有 4.55%。淨利息收入方面，農行年增 10.7%，至人民幣 2338.33 億元；建行年增 8.76%，至人民幣 3953.2 億元；中行年增 7.06%，至人民幣 1767.01 億元。

今年上半年監管當局加強對理財產品監管，進而影響 3 大內銀手續費及佣金收入。中行手續費及佣金淨收入年減 2.03%，至人民幣 481.88 億元；建行年增 1.36%，至人民幣 690.04 億元，其中理財產品業務收入年減 47.08%，代理業務收入年跌 9.85%。農行年增 2.8% 至人民幣 436.37 億元，其中代理業務收入年減 17.2%，至人民幣 25.45 億元。

財報顯示，截至今年 6 月底，中行、建行和農行不良貸款率分別為 1.43%、1.48%，以及 1.62%，與上季分別持平、跌 0.01 及跌 0.06 個百分點。

資本適足率方面，在上半年配股集資近 1000 億元的農行，截至 6 月底的核心一級資本適足率 (CET 1) 為 11.19%，比去年底上升 0.56 個百分點。建行和中行的 CET 1 分別為 13.08% 和 10.99%，分別跌 0.01 和 0.16 個百分點。

圖：香港明報

3 大內銀純利在 2017 年不良貸款穩定後增長回升，香港《明報》引述華泰金融港股金融業首席分析師陳姝瑾表示，預計全年淨息差整體比去年上升，貸款規模因為額度放寬增長更快，債券投資亦會上升，下半年內銀增長或會更好。

不過，有內銀業分析師憂慮，下半年內銀的息差或有下降壓力，指由於內銀在競爭存款的壓力加大，需要關注下半年內銀的淨利息收入。

受惠人民幣匯價企穩，內銀股在月中開始回升，晉裕集團首席投資策略師黃耀宗較偏好建行，認為農行受惠政策的效果未如預期。在近期大市繼續反彈之下，內銀股可以成為推升指數的動力之一，但還未肯定已經見底。