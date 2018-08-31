中國推新舉措支持實體經濟 全年可再為企業減負超450億元--國常會

路透北京8月30日 - 中國國務院周四召開常務會議，決定再推新舉措支持實體經濟發展，鼓勵增加小微企業貸款，完善提高部分產品出口退稅​率，全年可再為企業減負超過450億元​人民幣。

中央人民廣播電台中國之聲援引國常會內容稱，對因去產能和調結構等政策性停產停業企業、社保基金和基本養老保險基金有關投資業務給予稅收減免​，並對郵政儲蓄銀行涉農貸款利息收入，允許選擇簡易計稅方法，按3%稅率繳納增值稅。​

鼓勵增加小微企業貸款，從今年9月1日到2020年底​，將符合條件的小微企業和個體工商戶貸款利息收入​免征增值稅單戶授信額度上限，由此前已確定的500萬元提高到1,000萬元​。

會議表示，要推動更高水平對外開放​，對於境外機構投資境內債券市場利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅​，期限暫定三年；完善提高部分產品出口退稅​率。

“上述措施，全年可再為企業減負超過450億元​，”會議要求​，已定和新定減稅降費措施要盡快落實，國務院督察組和審計署要加強督查推動​，各部門都要拿出進一步減稅措施，讓企業和群眾有感受。

會議並指出，部署完善國家基本藥物制度，保障群眾基本用藥需求，減輕藥費負擔。

今年6月央行、銀保監會等發布意見稱，從2018年9月1日至2020年底，將符合條件的小微企業和個體工商戶貸款利息收入免征增值稅單戶授信額度上限，由100萬元提高到500萬元。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)