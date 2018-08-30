工商銀行(01398-HK)中期淨利潤同比增4.9%至1604.42億元

工商銀行(01398-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，錄得營業收入3613.02億元人民幣(下同)，同比增長7.3%；歸屬於母公司股東的淨利潤為1604.42億元，同比增長4.9%；基本每股收益0.45元，不宣派中期股息。

2018年上半年，受益於生息資產規模增加和淨利息收益率提升，利息淨收入2776.16億元，同比增加266.94億元，增長10.6%。利息收入4568.07億元，增加384.54億元，增長9.2%；利息支出1791.91億元，增加117.60億元，增長7.0%。淨利息差和淨利息收益率分别為2.16%和2.30%，同比分别上升13個基點和14個基點。

非利息收入836.86億元，同比減少21.31億元，下降2.5%，佔營業收入的比重為23.2%。其中，手續費及傭金淨收入792.60億元，增長3.4%，其他非利息收益44.26億元，下降51.6%。

2018年6月末，貸款減值準備餘額3983.31億元，其中以攤餘成本計量的貸款減值準備3979.96億元，以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的貸款減值準備3.35億元。撥備覆蓋率173.21%，比上年末提高19.14個百分點；貸款撥備率2.67%，提高 0.28個百分點。

截至2018年6月30日，核心一級資本充足率為12.33%，一級資本充足率12.81%，資本充足率14.73%。

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