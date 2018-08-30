8月食品價格上漲較快 未來數月CPI仍溫和可控

黃瓜價格一週上漲超過36%，西葫蘆漲幅超20%，黃皮洋蔥漲幅超10%，雞蛋價格上漲近20%……這是北京最大的農產品交易中心——新發地市場8月17日當週公佈的信息。

近期鮮菜、雞蛋等食品價格上漲較快，市場對下半年通脹可能上行的疑慮升溫。不過，多位分析人士在接受上證報記者採訪時均表示，未來食品價格會有一定幅度反彈，但非食品價格相對平穩，未來幾個月CPI同比或繼續維持在2%以上，但整體仍溫和可控。

進入8月，非洲豬瘟疫情、山東壽光洪災等多種因素疊加，導緻農產品價格出現上漲。

商務部高頻監測數據顯示，8月份以來，全國食用農產品市場價格週環比持續保持上漲態勢，8月20日至26日當週環比上漲1.6%。這其中，生菜、豆角、黃瓜、西蘭花、西葫蘆週漲幅均超過10%。

“夏季蔬菜生產週期較短有利於供給增加，但近期台風對山東等地的影響會明顯拉升鮮菜價格，預計未來幾個月CPI中的食品價格會有一定幅度反彈。”摩根士丹利華鑫證券首席經濟學家章俊說。

他在接受上證報記者採訪時表示，隻要國際原油價格不出現明顯跳升，非食品價格會保持相對平穩。未來幾個月CPI在食品價格的帶動下可能會升至2.5%左右，但整體依然可控，不需要在貨幣政策層面作出調整來應對。

交行金融研究中心首席宏觀分析師唐建偉也認為，下半年物價運行仍將整體平穩，通脹壓力併不明顯。

“菜價從來不是一輪通脹的主導因素。歷史上，菜價與CPI同比走勢的相關性非常弱。”在唐建偉看來，目前全國菜價的回升主要是季節性因素，進入秋季菜價漲幅就可能平穩下來。

下半年以來，CPI同比漲幅略有反彈，7月CPI開始步入“2%時代”。機構普遍預計，8月份CPI同比漲幅與上月基本持平，或連續兩個月維持在2%以上。

但唐建偉強調，在國内需求穩中趨緩、PPI下半年可能有所回落的背景下，未來CPI缺乏顯著反彈的動力。從翹尾因素看，7月之後將顯著回落，因此下半年通脹大幅上漲的可能性較小。預計全年CPI同比上漲2%左右，遠低於3%的通脹控製目標。

來源：上海證券報

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