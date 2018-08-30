【大行報告】耀才證券：科技股領軍納指再創新高 中港股市成交縮續整固

耀才證券植耀輝發表報告指，受美國第二季國内生產總值(GDP)按季年率修正值高於預期，加上憧憬美國與加拿大就北美自由貿易協定將達成共識，以及大行唱好科技股下，三大指數繼續有好表現，道指上升60點至26124點，納指及標普500指數更連續第四個交易日創收市新高，前者再升79點或0.99%，至8109點，標普500指數則升16點或0.57%，至2914點。

股份方面，摩根士丹利唱好Amazon，併將其目標價由1850美元，上調至2500美元，併維持其爭持評級。Amazon股價大升3.38%至1998.1美元，再創歷史新高，市值亦升至9,745.5億美元，Microsoft及Nvidia亦創新高，前者升1.6%，後者則升1.59%。創新高還包括蘋果公司，股價上升1.49%。其餘科技股方面，Alphabet上升1.51%，不過Netflix及Facebook則分别下跌0.12%及0.2%。

中概股則呈個别發展，阿里巴巴及百度微升不足1%，京東及網易則偏軟，但跌幅不大，而B站則繼續受惠業績因素，隔晚再升5.2%。

至於港股方面，連續第三個交易日出現反彈，不過成交量又再度萎縮至隻得801.3億元；A股市場亦表現疲弱，兩市交投合共不足2500億元人民幣。照現時情況來看，投資者入市意欲不高的情況十分明顯，要扭轉此情況似乎不易，特别是内地股市。若A股未能「振作」，港股縱有力挑戰高位，但升幅亦相對有限，預期28800點阻力仍高。

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