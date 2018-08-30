拼多多今日美股盤後發財報 小摩下調微博及B站目標價

財報速遞

· 拼多多將於今日美股盤後公布財報

熱點新聞

· 雲米赴美 IPO 擬募資 1.5 億美元 智能家電風口尚未到來

證券日報消息，8 月 29 日小米系公司雲米向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 IPO 申請文件，計劃在那斯達克上市交易，擬融資最多 1.5 億美元，雲米的募集金額也從此前的 2 億美元調整到 1.5 億美元。

從業績上來看，截至 2018 年 6 月 30 日，雲米凈營收 10.4 億元，與去年同期的 2.706 億元相比，增長了 284%。2017 年全年，雲米凈營收為 8.73 億元，凈利潤為 1891.9 萬元。

從股東結構上來看，雲米創始人陳小平持股為 41.3%，為公司最大股東。順為資本持股為 20.5%(雷軍旗下資本)，小米旗下基金 Red Better Limited 持股為 19.5%，二者合計持有雲米 40% 股權，為第二大股東。紅杉資本旗下基金 SCC Venture V Holdco I， Ltd。持股為 6.3%。當前，陳小平為雲米創始人、董事會主席及 CEO，小米高級副總裁劉德為雲米董事。

· 今日頭條閱讀偏好大數據出爐

證券日報消息，日前字節跳動發布了基於今日頭條大數據的《城市光譜——2018 年上半年網民閱讀偏好研究報告》。報告對全國 366 個城市行動網路用戶今年上半年在今日頭條客戶端上的閱讀數據進行了大數據分析。報告顯示，網民的閱讀內容偏好與城市規模有關，城市規模越大，其網民對科技、財經類內容的關注度越高; 沿長江經濟帶和東南沿海網民對科技的關注度較高。大數據還顯示，女性喜好在晚間進行「夜讀」，而男性更喜歡「深夜讀」。

· 特斯拉在起訴加拿大安大略省取消電動車補貼案中獲勝

Techweb 消息，特斯拉在起訴加拿大安大略省取消電動車補貼案中獲勝。8 月中旬，因不滿加拿大安大略省取消電動汽車補貼項目，電動汽車製造商特斯拉將該省告上了法庭。特斯拉加拿大公司稱，該公司在該省政府取消電動汽車補貼後遭受了「重大損失」，並失去了銷售。在特斯拉提起訴訟後，日前加拿大一家法院支持了該公司的訴求。

· Facebook 推出影音服務，與谷歌 YouTube 分一杯羹

智通財經網消息透露，Facebook 正在全球推出 Watch 平台，並擴大鼓勵人們分享內容的財務激勵措施的範圍，意圖與 YouTube 抗衡。FB 表示，只要影音受歡迎程度足夠高，並符合 Facebook 的標準，首批五個國家的影音製作人就有資格從他們在世界各地的內容中獲得一定比例的廣告收入。

· 快的創始人陳偉星攜區塊鏈安全技術回歸網約車

《南華早報》報導，快的打車創始人陳偉星帶着一款基於區塊鏈的應用 VV Go 回到了網約車市場。陳偉星表示，基於區塊鏈的網約車平台可以及時透明地共享所有司機和乘客的資訊。如果乘客發出緊急呼叫，那麼共享網路意味著其他司機和警方可以快速做出反應

投研觀點

· 摩根大通下調微博、新浪及 B 站目標價

華爾街見聞消息，摩根大通分析師 Binbin Ding 重新覆蓋中概股新浪和微博，對「中概影音三寶」之一的 B 站等一系列中概股調整了評級和目標股價，並認為中概網路類股將出現波動。其中，摩根大通將微博目標價從 142 美元下調至 118 美元，將新浪目標價從 180 美元下調至 150 美元，將嗶哩嗶哩目標價從 16 美元下調至 14 美元，但悉數評級為「超配」。

此外，摩根大通對易車網評級為增持，目標價 38 美元; 對汽車之家評級為中性，目標價 80 美元; 對搜房網評級為中性，目標價 3.6 美元。

· 是時候加重網路平台的法律責任了

格隆匯作者慕峰認為，再次出現殞命事件之後，在巨大社會壓力之下，滴滴們能主動改過自新嗎? 這很難。儘管有看起來真誠的道歉，但這個世界從不因為道歉而改變。相反，客觀上講，滴滴僅需承擔極其微小的法律責任，忍受到下一個社會熱點爆發，將其影響上市目標的部分業務做出切割和調整，就可以繼續靜待其 700-800 億美元的上市計劃逐步推進了。

全國人大常委會正在就《電子商務法 (草案)》進行第四次審議。按照正常立法流程，一般只需三審，也就是說，此次審議過後，很可能就會頒布出台。就該項立法，平台已花大量精力進行遊說。

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