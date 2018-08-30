濰柴(02338-HK)斥逾12億 入股加國燃料電池商

濰柴動力(02338-HK)公布，斥資1.63億美元(12.71億港元)，入股加拿大燃料電池生產商Ballard Power Systems。

根據雙方的公告，濰柴將動用1.63億美元，取得巴拉德的19.9%股權。兩間公司將成立合資企業，共同拓展中國市場。

同時，Ballard的中國合夥人、中山大洋電機，將動用2000萬美元，認購Ballard股份，以保持其9.9%股權不被攤薄。

Ballard行政總裁Randy MacEwen向分析員表示，1.83億美元可以大大增加集團的現金儲備，較其他同業更佳。資金將用作強化科技與產品開發，投資於與濰柴合資的企業，以及其他收購用途。

根據合作安排，濰柴將持有合資企業的51%股權，Ballard持49%股權。合資企業將支付9000萬美元予Ballard，用作生產Ballard新一代燃料電池LCS。LCS是供巴士、商業卡車使用的品種。

大洋已表示有興趣購入合資企業的一成股權。

注資協議條款之一，是只要濰柴持股保持在15%以上，便可提名兩人為Ballard董事。

來源：信報

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