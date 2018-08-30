新個稅法擬於2019年1月1日全面實行

據人民日報消息，新個稅法擬於2019年1月1日起全面施行，擬自2018年10月1日至2018年12月31日，先將工資、薪金所得基本減除費用標準提高至5000元/月，併適用新的綜合所得稅率。

徐紹史表示，專項附加扣除的範圍、標準和實施方案由國務院確定，還要報全國人大常委會備案，時間很緊迫。

與會人員在對專項附加抵扣項目增加贍養老人支出表示熱烈歡迎的同時，還提出建議，未來能夠將以家庭為計稅單位作為改革方向。

關於修改個人所得稅法的決定草案日前已提請全國人大常委會審議，8月29日上午，全國人大常委會分組審議了該草案。

根據草案，新個稅法擬於2019年1月1日起全面施行，擬自2018年10月1日至2018年12月31日，先將工資、薪金所得基本減除費用標準提高至5000元/月，併適用新的綜合所得稅率。

與會的多位委員表示，修改後的草案已經比較成熟，贊成這次會議審議通過，併且儘快實施，讓老百姓早日享受到減稅後的成果。

此次稅改的亮點不隻是擬將基本減除費用標準上調，將工資、薪金、勞務報酬等收入綜合計稅，首次引入專項附加扣除概念都引起了社會廣泛關註。

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