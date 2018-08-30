中弘股份(000979-CN)昨日上演天地板 上半年虧損超13億

中弘股份(000979-CN)8月29日晚披露半年報，上半年淨虧損13.3億元，上年同期淨利潤2931萬元;截至報告期末，由於資金緊張，在建地產項目基本都處於停工狀態，且已有大量的債務本息逾期和訴訟(仲裁)事項未能解決，公司主營房地產業務面臨困境。公司預計前三季度虧損約21億元，上年同期盈利8268.32萬元。

昨日，中弘股份股價上演地天板，收盤漲停，報0.96元，成交額6.09億，全天上演“地天板”行情，振幅超20%，換手率8.43%。該股昨日開盤跌停，封單一度逾百萬手。

龍虎榜數據顯示，買入前五中，有四家為華泰證券營業部，華泰證券上海武定路、華泰證券上海共和新路分别買入785萬元、752萬元。廣發證券潮州潮楓路賣出606萬元。

此前，中弘股份8月28日晚間公告，公司股票已連續10個交易日(8月15日至28日)收盤價格低於股票面值(即1元)。若公司股票連續20個交易日的每日股票收盤價均低於股票面值，深交所有權終止公司股票上市交易。

中弘股份8月27日公告，公司及控股股東與加多寶集團、銀誼資本共同簽署《債務重組及經營託管協議》。28日早盤，該公司股票一字漲停。

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