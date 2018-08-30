◆盤勢分析

1. 美國科技股領漲，那斯達克與再創歷史新高，終場美股四大指數幅介於 0.23%~0.99%。其中，亞馬遜 %、微軟、英偉達、蘋果股價再創歷史新高，AMD 上漲 0.6%，台積電 ADR 上漲 4.2%；Facebook 下跌 0.2%、美光下跌 0.97%，特斯拉下跌 2.2%。

2. 週三台股開高震盪走高，最高點 11,099 點再創本波反彈新高，最低點 11,029 點守穩在 5 日線（10,933 點）、季線（10,897 點）、月線（10,883 點）、半年線（10,880 點）、10 日線（10,833 點）及年線（10,790 點）之上，終場指數上漲 110.02 點，漲幅 1.00%，收在 11,099.57 點，成交金額為 1,189.26 億元，大於 5 日均量（1,105 億元）但小於 20 日均量（1,248 億元）。三大法人合計買超 129.15 億元：外資買超 133.67 億元、投信買超 12.53 億元、自營商賣超 17.05 億元。

3. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

(1) 量能：

回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

(2) 均線：

支撐為 5 日線附近，壓力為 11,200 點附近。

(3) 技術指標：

KD 開口向上，9 日 K 值（86）進入超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 選股方向可留意半導體、蘋概、網通、工業 4.0、內需、金融、生技、車用等。

5. 半導體：對手 Global Foundry 退出 7 奈米的競爭行列，晶圓代工龍頭 2330 台積電創波段新高，IC 設計在本波反彈中相對強勢，相關個股包括 3034 聯詠、3545 敦泰、6462 神盾、6202 盛群、2458 義隆電、3227 原相、3661 世芯 - KY、5269 祥碩、6435 大中、5299 杰力、3317 尼克森、8261 富鼎、3527 聚積等，2337 旺宏將迎來車用 NOR 記憶體需求，2344 華邦電、2408 南亞科產品價格受惠三星擴產時點延後。6488 環球晶、6182 合晶、3532 台勝科產品價格仍有機會維持高檔。

6. 蘋概：蘋果拉貨動能將延續到 10、11 月，可留意 3008 大立光、2474 可成、4958 臻鼎 - KY、2360 致茂、2439 美律、4943 康控 - KY、6456GIS-KY、3673TPK-KY、6269 台郡、6153 嘉聯益、3105 穩懋、2356 英業達等。

7. 被動元件：2492 華新科看好後市，2327 國巨、3026 禾伸堂、2456 奇力新、6284 佳邦、6155 鈞寶、8163 達方等仍須觀察產品長線供需變化。

8. 區塊鏈：比特幣價格回升，帶動 6150 撼訊、2399 映泰等跌深後反彈。

9. 原物料：塑化以 PVC1305 華夏、CPL1314 中石化、SM1312 國喬、EG1710 東聯、1718 中纖、酚 4725 信昌化等近期走勢相對穩健，造紙可觀察 1909 榮成、1904 正隆等，鋼鐵重點為 2002 中鋼、2014 中鴻、2031 新光鋼、2027 大成鋼、8415 大國鋼等，1101 台泥、1102 亞泥大陸市況佳。

10. 重點訊息：

(1) 台積電股價連 3 紅，昨日大漲 9.5 元收在 259 元，一路向歷史高點 266 元邁進，德意志證券一口氣把推測合理股價拉升為外資最高的 302 元，並看好未來數年市占擴張、產業地位領先的大商機。

(2) 上銀集團董事長卓永財表示，上銀受 Google 邀約，參與其 AI 研究團隊，上銀將投入 AI 研發應用在機器人。機器人、C 及 AC 軸迴轉工作台搭載直驅馬達占營收一定比重，預期 2020 年機器人占上銀營收首度破 10％，上銀醫療機器人預計 3 年後獨立設公司而成醫療設備重要製造商。