【大慶證券投顧】盤前－台積電領軍上攻 留意營收成長股

◆盤勢分析

強健的經濟成長，與陸續消散的貿易戰疑慮，推升昨日美四大指數同步走高，其中以 NASDAQ 上漲 0.99% 漲幅最大。美國第二季 GDP 由成長 4.1% 修正至 4.2%，成長力道較原先預估強勁，自然對股市有利，加上美國與加拿大重啟協商，川普樂觀看待，使市場對雙方達成協議抱持期待，先前貿易紛擾對美股的壓力逐漸消彌，使美股持續走揚，亦有望激勵台股後續攻堅。

台股昨日漲勢延續，指數開高走高，終場上漲 110 點收在 11099 點，成交量 1205 億。從技術面看，指數連創兩個向上跳空缺口，多頭氣勢旺盛，外資近日心態明顯偏多，除現貨連 3 日共計買超 307 億，期貨未平倉淨多單也再加碼 6182 口來到 4.8 萬多口，明顯有意拉高今日摩台指結算，惟集中市場雖大漲 1%，然而以台積電占大盤比重約 19.78% 推算，昨日大漲即貢獻指數約 0.75% 漲幅，顯示資金多集中在大型權值股身上，多數中小型股並未因此雨露均霑，因此短線觀察重點在摩台指結算後，外資是否依舊關愛台股，此為後續台股能否進一步上攻的重要關鍵。

觀察盤面， 除了台積電漲勢延續大漲 3.81% 外，MOSFET 廠大中法說表示供給持續短缺，供貨缺口比例達到三成，激勵類股如尼克森、杰力… 等股價上漲，被動元件亦扭轉先前跌勢，指標股國巨、華新科反轉向上，帶動類股走升，另外蘋果拉貨動能增溫，蘋概股漲勢延續，包括台郡、TPK-KY、新普… 等都有表現，IC 設計類股也在旺季加持下延續漲勢，聯發科、瑞昱、智原… 等也都走揚，資策會預估，今年台灣 IC 設計產業受惠手機處理器的全球市占提升，加上晶片需求增加，預期今年產值將年增 6.2% 來到 5798 億台幣，整體來看市場穩定成長，配合類股時逢傳統旺季，亦是可持續留意的族群。下週開始公布 8 月營收，電子股有提前反應業績的跡象，近日輪動聚焦在營收有望成長的族群上，相關類股如蘋概股、矽晶圓、MOSFET、被動元件、IC 設計、LED 等皆是可留意的方向。