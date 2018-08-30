【統一證券】盤前分析－指數高檔盤堅、擇優選股操作

◆盤勢分析

美中貿易戰火暫時可望不再擴大、美墨加之貿易摩擦可望解套、美國景氣持續復甦、亞洲貨幣轉強有利資金回籠新興市場、台股技術面短多，然而因為上檔賣壓沉重，操作上應更著重基本面佳之績優個股。對於台股後市行情，分析如下：

第一、國際股市部分。雖然美中貿易戰尚未平息，但是雙方摩擦近期並無擴大跡象，市場緊繃情緒降溫；美國與墨西哥將簽屬新貿易協定，加拿大亦將參與協商並可望加入美墨貿易協定，有助於緩減美國與多國進行貿易角力之壓力；此外，美國 8 月消費者信心指數從 7 月 127.9 點上升至 133.4 點，創 18 年新高，加上 ISM 製造業指數已經連續 22 個月高於景氣擴張臨界值 50 之上，顯示美國景氣穩定復甦，有利美股續強。

第二、中國人民銀行近期頻頻出手穩定匯率，8/16 實施離岸人民幣流動性緊縮措施，帶動該幣大漲 1.3%、創下 2017 年 1 月以來最大單日漲幅，8/24 宣布重啟逆週期因子，8/28 再拉升人民幣兌美元中間價，大幅上調 456 個基點至 6.8052 元，單日升幅達 0.67%；受到人民幣升值影響，亞洲貨幣可望止貶回溫，有助於國際熱錢回流新興市場。

第三、技術面觀察。昨日加權指數連續第三天強勢上漲，離 11100 大關僅剩 1 點之遙，目前指數站穩所有均線之上、周線與月線上揚、KD 指標持續向上，加上外資在期現貨市場偏多操作，技術面呈現短多格局；但是由於 11100 點整數關卡以上之賣壓沉重，待成交量能有效增溫後，指數方可向上突破。

第四、盤面觀察。格芯 8/28 宣布無限期暫停 7 奈米研發計畫，將使台積電在該製程領域全球獨霸，法人看好台積電未來長期營運展望，股價向上跳空開高並大漲近 4%，更創還原權值後歷史新高。在台積電帶動下，資金再度流入電子股，被動元件、矽晶圓、MOSFET 等缺貨概念股回溫，如國巨、華新科、蜜旺實、斐成、鈞寶、杰力、大中等皆漲逾 3%。