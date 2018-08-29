【華冠投顧】台積電成大黑馬、顯卡AI齊翻揚

鍾騏遠 分析師

一分鐘盤勢掃描：

4725 信昌化：股價今天再創新高, 唯各方買盤湧入、股價開高走低, 留意後續量能是否跟上，若量縮開低則有拉回的可能。

8163 達方：股價在季線附近反彈，目前僅季線下彎、季線之前，留意蓋頭反壓以及解套壓力。

6435 大中：族群跟隨被動族群反彈，唯籌碼凌亂、股價開高走低，後續將沿半年線整理至月線翻揚。

8043 蜜望實：前天股價突破月線，但月線仍舊下彎、須等到月線翻揚後，股價才有機會表現。

6150 撼訊：先前股價跌深之後，橫向整理近兩個星期、今跌深反彈，後續將進行底部整理打底。

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台股盤勢分析：

美國消費者信心指數上揚，創下 18 年的新高，代表下半年的旺季可期，台股在台積電的帶領之下，跳空向上再見高點，由於上漲出現二個缺口，可盤勢有拉抬半年線的氣勢，明天指數來到布林上緣之前，是否出現漲多拉回，仍需觀察明天量能是否放大。

被動元件族群再見買盤，不過先前拉回套牢賣壓仍在，個股持續墊高線型，緩步消化高檔的套牢籌碼，而 PCB 族群此波延續強勢，漲勢有漸漸擴大的趨勢，相關個股後續都可留意，另外顯示卡跌深反彈，電競雖然近期有利空，但部份個股仍見法人佈局，後續值得觀察追蹤現。

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