【永豐期貨】台指選擇權盤後－台積電領軍上攻 台股跳空大漲逾百點

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三上漲 87 點至 11041 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 58.57 點，電子期逆價差擴至 - 2.24 點，金融期逆價差擴至 - 8.47 點。現貨部分，三大法人買超 129.15 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 6645 口至 20368 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加 6986 口至 48299 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 5719 口至 17155 口。

週二美股持續收高，激勵週三台股持續跳空開高，一舉躍過 11000 點大關，權值股台積電大漲 3.81%，同時國巨、華新科等動元件族群漲幅也都超過 3% 以上，帶動電子股全面上揚，而金融股亦肩負綠葉角色，聯手推升指數震盪上行，雖然下午 1 點過後出現獲利回吐賣壓，不過尾盤隨即出現大單敲進權值股衝高指數，終場加權指數上漲 110.02 點或 1.001%，收在 11099.57 點，成交量能 1190.8 億，較前一日縮減 106.58 億。整體來看，近期國際股市走強，尤其科技股表現強勁，台股在台積電強勢領漲帶動下攻高，連三日共上漲 2.68% 成為亞股焦點，技術面日 K 連兩日跳空開高，月線轉為彎頭向上，KD 與 MACD 偏多上行，且外資連續三日偏多操作，整體盤勢有利多方，惟須注意量能稍嫌不足，且臨近前高難免出現震盪，投資人仍須留意追高風險。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11200 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10400 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.32 升至 1.35，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.29% 降至 10.23%，賣權平均隱含波動率由 13.81% 升至 13.94%，買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

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