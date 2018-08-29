【華冠投顧】大盤漲百點持股無感 甚麼族群值得留意

范振鴻 分析師

●族群追蹤

大盤漲百點，持股無感可能是很多人今天遇到的狀況，因為今天光是台積電至少就貢獻了 70 點的漲點，在加上今天大漲的都是跌深反彈的被動、矽晶圓、MOSFET 族群，這邊一樣提醒反彈站賣方，但不建議放空，這一波很明顯是在嘎追空的融券，特別是被動元件券資比很多都在 20% 以上，另外就是板卡族群是強彈重點，6150 憾訊、2399 映泰、5386 青雲漲停，2465 麗臺也有 5% 的表現，而同屬板卡族群的 2425 承啟，算是唯一多頭的強勢標的，而整體持續建議留意傳產族群，本波上攻電子並無明顯主流，等到這些反彈的開始休息，有較大的機會輪動回到之前強勢的紡織、鋼鐵等傳產族群。

●盤勢分析

昨天說到，大盤站上 10939 完成翻多條件，今天持續跳空攻擊漲 110 點收 11099.57，離八月初高點不到「半點」，但缺點是今天並沒有持續量增攻擊，但從技術面各方面觀察，目前並沒有任何敗像，在小時線出現敗像前，加權指數一樣就看昨天低點 10946 不破，就是持續站多方思考，而近期融資券狀況則是持續資減券增，這對大盤也持續是正面的；但 OTC 就沒這麼強了，OTC 今天連昨高都沒站上，這大概也是今天大盤大漲，持股無感的主要原因。

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