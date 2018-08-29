【倫元投顧】多頭股V.S.跌深反彈的漲價股

◆盤勢分析

在台積電今天大漲 9.5 元的貢獻帶動下，台股今天是以上漲 110 點收在 11099 點，成交量為 1185 億。

台積電今天的大漲，除了格芯宣布無限期暫緩發展 7 奈米及以下先進製程，台積電在 7 奈米製程取得領先及獨霸地位，將可望成為最大贏家外，個人認為主要還是為了今天週選擇權結算，以及明天摩台指結算。

美墨雖達成新的 NAFTA 關稅協議，市場預期加拿大近日也可望加入，但不代表美中貿易戰有機會緩解。反而因此美對中態度會更加強硬，所以接下來 2000 億美元商品課 25% 關稅在前天公聽會結束後，就要特別留意後續進一步變化，預期快則 9 月慢則 10 月可能就會生效實施。

故對後市看法仍不變，短線在連續急漲來到 11100~11200 壓力區，隨時或有震盪拉回整理。但波段應仍有高點可期，待 8 月營收利多出盡，之後 9 月中旬蘋果發表新機前後，就需留意蘋概股利多出盡短線再拉回整理，再下來回測年線上下。因過去十年皆一樣，蘋果新機發表，蘋概股利多出盡拉回整理。待確認新機賣的好，蘋概股才有機會再漲。

王信傑分析師

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