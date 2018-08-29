台股盤中─半導體大軍領隊指數噴發 留意蘋概股行情

台股今 (29) 日由台積電 (2330-TW) 帶領半導體族群向上攻堅，加權股價指數已站上所有均線，將進一步挑戰 11100 波段高點，證券分析師黃漢成指出，台股將進入震盪向上走高，而市場後續觀望蘋果新機發表，留意發表日往往是蘋概股的波段高點。

至於市場觀望蘋果 iPhone 新機發表，黃漢成說，新機將在 9 月 12 日亮相，依往例回顧台股相關蘋概股走勢，往往蘋果新機發表日即是蘋概股波段高點，此後要看蘋果新機銷售及市場反應。

分析師張陳浩則指出，今年狀況可能有變化，今年美國蘋果股價過高，但台股相關族群仍在低檔，主要在之前市場焦點都在被動元件股，且投資人仍有去年 iPhone X 銷售失利的教訓，不敢貿然投資蘋概股，今年可能在蘋果新機發表後，將形成另一波大規模漲勢。

台股指數今日早盤以 11029.12 點開出，盤中最高為 11085.58 點，最低為 11029.11 點，估大盤成交值達 1400 億元以上，成交量能回溫，其中台積電股價大漲，盤中最高價達 258 元，創近 5 個月新高。

黃漢成說，台股今日盤面以世芯 (3661-TW) 及創意 (3443-TW) 等與 7 奈米製程相關個股最受矚目，被動元件受惠籌碼沈澱族群股價也強勢，另外低價 PCB 股等多頭回神，都是盤中重點。

GlobalFoundries 確認無限期暫緩發展 7 奈米及以下先進製程，台積電 7 奈米製程將持穩獨霸地位，外資最新出爐報告中也力挺台積電，歐系外資將台積電目標價由 268 元調高至 302 元，重申「買進」評等；美系外資重申「買進」評等，目標價上看 270 元。

歐系外資強調，格芯退出 7 奈米，將使台積電在 2019 年末和 2020 年減少 7 奈米價格競爭壓力，2019 年與 2020 年將可看到更多來自 AMD 的 7 奈米訂單的機會。