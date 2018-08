2018國際光電大展登場 裕隆LUXGEN推動台灣智慧車輛進軍國際

「2018 國際光電大展」登場,裕隆 (2201) 旗下自主研發汽車品牌 LUXGEN 展演 U5 EV+「APS 智能全自動停車」技術,而身兼台灣區車輛工業同業公會理事長的 LUXGEN 總經理蔡文榮也親自出席。此外,除國際展覽,亦舉辦全球智慧車輛產業領袖高峰研討會。為因應全球車輛發展趨向電動化、電子化、智慧化及輕量化,傳統汽車工業與高科技電子業的合作將愈趨緊密,現今車輛產業科技日新月異而逐步走向智慧化發展,必須更高度倚重各種類的光電技術來實現。



以智慧車為定位的 LUXGEN,在品牌成立之初即持續投入光電領域的研發與應用,不僅是最早採用車載鏡頭和車用抬頭顯示器的國產車廠,更致力推動國內智慧車用光電產業的發展而努力,今年 LUXGEN 再度參與推廣智慧車輛的發展,期望帶領台灣的智慧車輛推向國際市場,並在「智慧車用光電展」中同步亮相旗下車款 M7、S3、U5、U6 GT、U6 GT220、U5 EV + 等車用光電相關產品與應用,並在現場演繹獨步車壇的 AR View+ System 行車 AR 影像系統,將帶給參觀者安全與綠能兼具的智慧行車新體驗。



隨著 LUXGEN LINK 車聯網的誕生,車輛配置連網功能可隨時監控車輛狀況、即時運算能力的導航、行動裝置遠端遙控車輛的技術、更完整的偵測及主動安全配備,及更貼近需求的個人化設定。此外,LUXGEN 透過 AR 功能,運用 6 顆鏡頭、12 種鏡位高速智能運算做出的虛擬整合,在用車過程中都能輕易得知各種死角看不見的危險,每次車輛作動前,AR Around View+(環車 AR 安全影像) 會在螢幕上顯示 360 度全車無死角掃描影像,若偵測到車身四周有異物,會立即發出提醒訊號,以避免意外發生。



納智捷指出,AR See Through View+(AR 底盤透視影像) 則是在車輛行駛中遇到盲區駕駛無法一窺究竟時,透過 AR 底盤透視影像,則能輕鬆行駛狹小的空間道路及精確對準行進軌跡。



LUXGEN 為響應全球綠色環保的趨勢,集結智慧科技與台灣產業優勢,陸續開發 LUXGEN7 MPV EV、LUXGEN7 SUV EV 等智慧節能電動車,更早在 2010 年即通過 ARTC 碰撞測試,研發成果屢獲環保署頒發年度環保車的肯定,而今日亮相 LUXGEN U5 EV,更藉由強大的智慧科技功能,搭載最先進的 APS 智能全自動停車系統、創新的電力回充系統,將帶給消費者前所未有的用車體驗。