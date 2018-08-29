復星國際(00656-HK)：未來10年研發投入超千億 冀更多優秀企業分拆上市

港股市場大型投資控股公司復星國際(00656-HK)28日盤後公佈了其截至今年6月30日止6個月中期業績，2018年上半年復星國際實現收入435.1億元（人民幣，下同），按年同比增長20%；期內錄得歸母淨利潤68.6億元，同比增加17%，當中來自健康、快樂、富足三大業務板塊貢獻的淨利潤分別增長31%、5%及17%。

29日上午，復星國際在香港舉行2018年中期業績發布會，集團董事長郭廣昌攜一眾高管出席。郭廣昌在發布會現場表示，今年以來市場波動明顯，宏觀經濟與全球局勢出現較大的不確定性，在此基礎上復星交出的半年成績可說亮眼。他表示集團C2M核心資產戰略發展初見成效，三大生態也取得快速增長，因此集團對未來保持高速發展充滿信心。

郭廣昌介紹，集團未來將繼續聚焦健康、快樂、富足的三大戰略，並圍繞這三大業務板塊進行投資佈局及深度產業運營；其次復星未來將繼續加大科創投入，持續提升客戶體驗；另外，復星亦將持續推動其核心資產對接資本市場。復星管理層在發布會現場透露，集團在科創投入的規劃方面希望未來可做到研發費用投入占到每年利潤總額的30%，未來3年計劃投入300億，10年研發投入超千億。

當然，復星亦表示未來雖然會持續加大科創投入力度，但在項目投資方面會保持穩健積極的態度，會做“聰明的投資”，即項目的成功率要高，更舉例如對複星醫藥的投資，集團認為效益明顯。

郭廣昌回應中美貿易摩擦相關問題時表示，對中國經濟的發展充滿信心，並指國內經濟仍具巨大潛力。他認為國內經濟的根本動力來自老百姓及廣大民營企業具有強大的改善自身生活的願望，且願意為此付出極大的努力，因此他指這種動力的存在使其對中國經濟的發展前景充滿信心。

他又指相信中美雙方領導人具有足夠的智慧在適當的時候解決相關問題，他表示隨著中國經濟持續深入地改革開放，相信任何外部力量都無法阻擋中國繼續發展的腳步。同時他表示復星將繼續積極佈局全球，集團的投資在美國仍然受歡迎，也在歐洲看到更多投資機會，並積極佈局非洲、印度等發展中市場。因此他表示，在不確定的環境中復星看到的更多是機會，雖然在這些機會中有挑戰也有風險，但他指集團在前幾年有了足夠的思想準備，因此集團會更勇敢，也更知道該如何去做。

對於外界關注的複星旗下業務板塊的獨立分拆問題，復星方面回應稱，集團多年來在各個業務領域培育了許多優質的企業，而大的資本市場如香港市場為這些優質企業尤其是獨角獸企業提供了更多有利的政策條件，資本市場活力不斷進化，對新興科技類公司相當開放。

復星又指，旗下旅文、寶寶樹等都已走在分拆道路上，未來集團也願意讓更多的優秀企業在香港市場(也包括全球其他市場)能夠分拆上市，希望更多企業能夠獨立出來對接資本市場，也希望復星旗下在行業中有市場地位、具高速增長和產業整合能力的獨角獸類型的企業能夠不斷呈現。

文：彭小留

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