經濟數據強勁美元回血 在岸人民幣盤中跌破6.82關口

經濟數據強勁美元回血，午後，在岸人民幣兌美元盤中跌破6.82關口，最低至6.8208元，較上日夜盤收盤跌近180點;離岸人民幣兌美元也逼近6.82關口，日内跌逾180點。

中國外匯交易中心公佈，今日人民幣兌美元中間價下跌20點，報6.8072。

週三晚20:30將公佈美國第二季度GDP數據，外媒調查的經濟學家預期中值顯示，美國第二季度實際GDP年化季率修正值為4.0%。野村證券分析師指出，根據以往的季度GDP數據預算可以得出，美國第二季度實際GDP年化季率修正值預計為4.0%，這一數據暗示美國第二季度經濟增長強勁。儘管有關企業設備支出、私人庫存變化以及進出口數據有所略低於預期，但是調查顯示，第二季度消費者在服務和商業投資方面的支出有所改善。

週二公佈的8月美國消費者信心指數增強且增幅超出預期，表明美國民眾受近期全球市場動蕩的困擾不大。同時，8月谘商會消費者現況指數升至172.2，說明消費者對美國經濟現況看好，谘商會消費者預期指數升至107.6，表明民眾對未來6個月的經濟前景看法樂觀。

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