港股午盤漲0.23% 蘋概、濠賭、地產股齊揚

恒生指數今 (29) 日高開 0.04%，隨後大幅波動，截至午間收盤，恒生指數漲 0.23%，報 28415.63 點。國企指數跌 0.12%，報 11084.78 點；紅籌指數漲 0.13%，報 4354.28 點。

蘋果概念股上漲。東江集團控股 (2283-HK) 漲 1.82%，領漲藍籌；比亞迪電子 (0285-HK)；瑞聲科技 (2018-HK) 漲 1.36%；舜宇光學 (2382-HK) 漲 1.39%。

濠賭股上漲。澳博控股 (1880-HK) 漲 2.6%；永利澳門 (1128-HK) 漲 2.11%；銀河娛樂 (0027-HK) 漲 1.21%。

藍籌地產股上漲。新世界發展 (0017-HK) 漲 1.7%；恒基地產 (0012-HK) 漲 1.2%；長實集團 (1113-HK) 漲 1.15%。

分析指出，港幣頻觸 7.85 弱方兌換保證，香港金管局連番出手買港幣，8 月走資達港幣 331.3 億元，累計近 5 個月的走資金額近港幣 1035 億元。銀行體系結餘更跌至港幣 763.5 億元，推高 9 月升息機會，不利港股走勢，投資人宜謹慎。

截至午盤，滬股通淨流入人民幣 8.53 億元，港股通 (滬) 淨流出人民幣 2.65 億元；深股通淨流出人民幣 0.93 億元，港股通 (深) 淨流入人民幣 1.25 億元。

滬股通中資金流入最多的是三六零，淨流入人民幣 8589 萬元，其次為招商銀行、保利地產、白雲山、恒力股份。資金流出最多的是中國軟體，淨流出人民幣 1.36 億元。

深股通中資金流入最多的是科大訊飛，淨流入人民幣 2.61 億元，其次為鹽湖股份、格力電器、萬科 A、比亞迪。資金流出最多的是京東方 A，淨流出人民幣 5.46 億元。