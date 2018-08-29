雅居樂集團(03383-HK)上半年多賺102.24% 每股派息0.5港元

雅居樂集團(03383-HK)公佈，截至2018年6月30日止6個月，公司營業額為人民幣242.06億元(單位下同)，同比增長8.47%，公司股東應佔期内利潤為37.59億元，同比增長102.24%，每股基本盈利0.968元，宣派中期股息每股0.5港元。

該集團連同合營公司及聯營公司的預售金額為465.5億元，表現符合預期，累積預售建築面積為355.1萬平方米，預售均價為每平方米13107元。於回顧期内，該集團連同合營公司及聯營公司的在售項目共有83個，包括11個全新項目。

該集團的營業額為242.06億元，較去年同期增加8.5%。當中物業發展的確認銷售收入為225.52億元，較去年同期增加5.7%。

整體毛利率及淨利潤率分别為49.6%及17.7%，較去年同期分别上升12.3個百分點及7.4個百分點。

物業管理及酒店營運收入分别較去年同期上升67.5%及8.2%，為該集團提供穩定的收入。

於回顧期内，該集團完成分拆雅生活於香港聯交所主板獨立上市。

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