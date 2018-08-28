細看雷曼兄弟倒閉 二堂教訓課 避免再賠大錢

鉅亨網編譯郭照青 2018年8月28號21點19分

根據 MarketWatch 分析報導，投資人若有意學習歷史教訓，則 9 月是值得警惕的月份。

2008 年 9 月，雷曼兌弟銀行倒閉，創下美國史上，最大銀行倒閉記錄。倒閉前，該銀行一直都是全美第四大投資銀行。

緊接著，幾家著名貨幣市場基金股價跌破了 1 美元，這情況堪稱史無前例。幾乎一夜之間，流動性枯竭殆盡，許多行業幾近停擺。

毫無意外，股市因而重挫。其後 30 天，道瓊大跌了 25%，亦即四週時間，股價慘跌了四分之一。

如果類似的跌幅，現在發生，則到 9 月底，道瓊將重挫約 6500 點，跌至約 19500 點水準。

從雷曼兄弟倒閉學到的第一堂教訓課是：股市如此跌幅，隨時可能發生。這堂課極具重要性，因為短期間，創下如此大幅跌勢的風險，正是股市不可避免的特性。所謂市場風險，其此之謂也。

如果投資人無法承受如此重大風險，則投資比例就應限制於可承受的範圍之內。當股市處於或接近歷史高點，正是減碼良機。

第二堂投資教訓課，則指向自以為能躲過如此跌勢的投資人。其實這類投資人成功的機率，極其渺茫。

MarketWatch 網站分析師修伯特 (Mark Hulbert) 長期追踪多家投資顧問績效。就在 2008 年 9 月，雷曼兄弟倒閉之時，平均而言，績效最佳的投資顧問持股比例遠高過績效較差的投資顧問。

換言之，在雷曼兄弟倒閉前，績效亮麗的投資顧問，在雷曼兄弟倒閉所引發的跌勢中，其虧損的資金遠高過績效較差的投顧。亦即，投資人即使根據長期勝過市場的原則，慎選投顧，其結果虧損的金額極可能遠高過選擇其他的投顧。

這二堂投資課，在任何時間，都有其重要性，尤其是現在。許多投資人都同意，美國股市的多頭市場現在到了後期階段。正是在這個階段，投資人最容易不自覺地被貪婪所蒙蔽，忘了股市與生俱來的風險。