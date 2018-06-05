川普個性難以預料 美國股市波動加劇

根據 MarketWatch 分析報導，5 月大多時間，美國股市相對平靜，變動不大，讓投資顯得索然無味。

然而上週，在陣亡將士紀念日假日後的四個交易日裡，S&P 500 有三天上漲或下跌逾 1%。這三天裡，道瓊每日均上漲或下跌逾 200 點。

華爾街分析師為股市的波動，提出了各種解釋：包括義大利出現小型政治危機，川普總統對部份貿易夥伴課徵關稅，以及亮麗的就業報告顯示失業率 3.8%，創 18 年低點。

然而，上週真正讓人關注的項目應是：風險與波動重返股市，且未來數年可能持續。可能持續的理由在於，美國經濟狀態極佳，政府減稅，還放寬管制，諸多利多匯聚。利空方面，偏偏有一位不按牌理出牌，又難以預料的總統不時出手。

投資人一直試圖評估，股市已反應了多少利多消息，難以預料的部份影響會有多大，股價因而大幅波動。

2018 年至週一為止，S&P 500 有 21 個交易日上漲達 1% 或更多，另有 15 個交易日下跌 1% 或更多。亦即有 36 個交易日，變動幅度達 1% 或更多，而今年還有多達七個月要進行交易。

根據統計，自 1958 年以來，S&P 500 平均每年有 53 個交易日，變動幅度達 1% 或更多。如果目前的趨勢持續，則 2018 年將輕易突破該平均數。尤其 2017 年，S&P 500 僅有 8 個交易日變動幅度達 1% 或更多。今年以來的這類交易日已逾 2017 年的四倍，這讓 2017 年看起來像是暴風雨前的寧靜。

再看 CBOE 交易所的波動指數 VIX，該指數係衡量交易員對未來 30 天股市波動的預期。去年，VIX 像漂在浴缸裡的玩具小船，去年 11 月更創下歷史收盤低點 9.14。今年，VIX 却突然間，進入了驚濤駭浪。

今年 2 月，VIX 指數上升到 37.3 高點。這高點有多離譜？竟大幅高過 2016 年 6 月英國脫歐後所創的收盤高點 25.76。其後，交易員很快回過神來。然而即使在平靜的交易日，VIX 依舊大幅高於去年水平。上週五，政府公布就業報告強勁，美國股市上漲，VIX 指數收於 13.46。

分析師指出，傳統上，VIX 傾向於 8 月與 11 月出現高點。如果認為今年以來的波動指數已經難以應付，只恐下半年更為艱困。去年的平靜無波已成過往，且已遙不可及。