美國股市9月表現往往不佳 但期中選舉年 情況不同

根據 MarketWatch 分析報導，2018 年的美國股市，讓人嘖嘖稱奇。儘管川普總統的貿易戰緊張升高，聯準會 (Fed) 立場也轉趨鷹派，然而股市却依舊表現堅韌。

9 月 -- 股市表現較差的月份之一，美國股市往往遭遇嚴峻的考驗。

自 1928 年初次交易以來，S&P 500 於 9 月收低的次數，多過任何其他月份，收低的機率約為 55%，平均跌幅為 1.01%。

對道瓊工業平均指數而言，記錄同樣不佳。9 月亦為該指數表現最差的月份，在過去 121 年的 9 月中，道瓊指數下跌了 70 次，平均跌幅為 1.03%。

對 Nasdaq 指數而言，9 月也是表現不佳的月份。自 1971 年以來，該以科技股為主的指數於 9 月下跌的機率為 45%，平均跌幅為 0.49%。

9 月之所以惡名昭彰，主要乃由於季節性因素，投資人尚未自夏季假期中返回，成交量因而偏低，為股市波動則升高。

上週，川普的競選團隊主席馬納福特被認定有罪，八項罪名中，包括逃稅。尤有甚者，川普的前律師柯恩承認，因受到川普的指示，他違反了競選財務法。在相關人員接連出事後，川普被彈劾的機率大增，理論上，美國股市亦將遭遇沉重壓力。

然而，除了少數幾次的波動外，股市均能守穩。

上週三，美國股市多頭市場創下了史上最長期間。在這段期間裡，自 8 月 21 日開始的一個月期間，為 S&P 500 表現最佳的月份之一，中間漲幅為 3.31%。

值得注意的是，期中選舉可能有助阻止股市於 9 月下跌的傾向，至少統計上如此顯示。

股票交易員年鑑的編輯荷西 (Jeff Hirsch) 說，在期中選舉年，股市於 11 月選舉前，往往表現強勁。自 1950 年以來，在這些選舉年中，9 月股市平均上漲 3.84%。